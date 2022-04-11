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10:49 11.04.2022

Специалист назвала продукты, которые можно не мыть

какие мыть не обязательно Фото: pixabay
Считается, что перед приготовлением и употреблением в пищу все продукты обязательно нужно мыть. Cпециалист по надзору в сфере здравоохранения назвала те виды продуктов, которые мыть не обязательно, передает Zakon.kz.

Как отмечает начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева, сырое мясо, рыба, овощи и фрукты могут стать источниками инфекции, если пренебрегать на кухне определенными правилами.

В беседе с радио Sputnik она перечислила ряд продуктов, которые мыть необходимо.

Фрукты и овощи нужно обрабатывать максимально горячей водой, чтобы растворилось защитное покрытие, возможно, нанесенное на них. Если есть возможность, стоит предварительно замачивать фрукты и овощи в растворе соды или соли. Даже если в продукте есть несъедобная кожура – апельсины, мандарины, бананы – эти продукты лучше промывать горячей водой. Иначе, когда вы будете чистить немытый фрукт, существует риск перенести бактерии с кожуры на съедобную часть, – сообщила Надежда Раева.

Однако есть и те продукты, которые перед приготовлением мыть не обязательно, а иногда даже вредно. Если не соблюдать меры дезинфекции, после их разделки на поверхности и кухонном инвентаре остаются опасные бактерии.

Что касается мяса и рыбы, то их можно не мыть перед приготовлением, потому что при термической обработке все бактерии и так погибнут.Надежда Раева

Специалист пояснила, что после приготовления пищи раковину, столы, разделочные доски обязательно нужно продезинфицировать. Важно помнить, что любая сырая продукция может содержать патогенную микрофлору, а это: сальмонелла, шигелла – возбудитель дизентерии, всевозможные вирусы и возбудители иных заболеваний, опасных для животных и передающихся человеку.

Там могут содержаться гельминты. Поэтому в обязательном порядке на кухне должна быть отдельная тряпка, губка для обработки раковины, где проводили какую-либо предварительную обработку мясного, рыбного сырья или птицы. Разделочные доски для сырых продуктов должны быть отдельными, желательно, чтобы они были отдельными и для рыбы, и для птицы с мясом, – объяснила Раева.

Кроме того, после работы с сырым мясом, птицей или рыбой необходимо вымыть не только руки, но и ручки кранов. Для обработки будет достаточно средства для мытья посуды. А вот разделочный инвентарь не лишним будет окатить кипятком.

Оксана Житникова
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