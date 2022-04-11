Специалист назвала продукты, которые можно не мыть

Как отмечает начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева, сырое мясо, рыба, овощи и фрукты могут стать источниками инфекции, если пренебрегать на кухне определенными правилами.

В беседе с радио Sputnik она перечислила ряд продуктов, которые мыть необходимо.

Фрукты и овощи нужно обрабатывать максимально горячей водой, чтобы растворилось защитное покрытие, возможно, нанесенное на них. Если есть возможность, стоит предварительно замачивать фрукты и овощи в растворе соды или соли. Даже если в продукте есть несъедобная кожура – апельсины, мандарины, бананы – эти продукты лучше промывать горячей водой. Иначе, когда вы будете чистить немытый фрукт, существует риск перенести бактерии с кожуры на съедобную часть, – сообщила Надежда Раева.

Однако есть и те продукты, которые перед приготовлением мыть не обязательно, а иногда даже вредно. Если не соблюдать меры дезинфекции, после их разделки на поверхности и кухонном инвентаре остаются опасные бактерии.

Что касается мяса и рыбы, то их можно не мыть перед приготовлением, потому что при термической обработке все бактерии и так погибнут. Надежда Раева

Специалист пояснила, что после приготовления пищи раковину, столы, разделочные доски обязательно нужно продезинфицировать. Важно помнить, что любая сырая продукция может содержать патогенную микрофлору, а это: сальмонелла, шигелла – возбудитель дизентерии, всевозможные вирусы и возбудители иных заболеваний, опасных для животных и передающихся человеку.

Там могут содержаться гельминты. Поэтому в обязательном порядке на кухне должна быть отдельная тряпка, губка для обработки раковины, где проводили какую-либо предварительную обработку мясного, рыбного сырья или птицы. Разделочные доски для сырых продуктов должны быть отдельными, желательно, чтобы они были отдельными и для рыбы, и для птицы с мясом, – объяснила Раева.

Кроме того, после работы с сырым мясом, птицей или рыбой необходимо вымыть не только руки, но и ручки кранов. Для обработки будет достаточно средства для мытья посуды. А вот разделочный инвентарь не лишним будет окатить кипятком.