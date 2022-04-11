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Законодательство РК
12:31 11.04.2022

Fitch Ratings подтвердило рейтинг Halyk Bank на уровне «BBB-» со стабильным прогнозом

рейтинг банка Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings (далее – Fitch, агентство) подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») Halyk Bank (далее – банк) на уровне «BBB-», прогноз «Стабильный».

По оценке агентства, рейтинг финансовой устойчивости Halyk Bank подкреплен значительными конкурентными преимуществами финансового института в банковском секторе Казахстана, а также достаточной прибыльностью и капитализацией.

Прогноз «Стабильный» отражает мнение Fitch, что у банка есть достаточный запас прочности по финансовым показателям для сохранения текущего рейтинга, даже несмотря на то, что в последние месяцы риски в операционной среде возросли.

Для нас очень важно и показательно, что в условиях новых геополитических вызовов и их влияния на развитие мировой экономики и локальных рынков авторитетное международное агентство, входящее в состав большой тройки рейтинговых агентств мира, подтвердило сильные позиции Halyk Bank на финансовом рынке. Это еще раз демонстрирует устойчивость и надежность финансового института – лидера отечественной банковской системы, нацеленного на результативность, эффективность, инновации и взвешенные процедуры управления рисками и комплаенс-контролем. Мы ценим мнение международных экспертов и со своей стороны намерены и дальше продолжать успешную реализацию стратегических задач, направленных на внедрение удобных цифровых сервисов и продуктов, выстраивание тесных партнерских взаимоотношений с нашими клиентами, представляющими все сегменты локального бизнеса, – отметила председатель правления Halyk Bank Умут Шаяхметова.

При оценке финансового института Fitch выделило следующие ключевые рейтинговые факторы:

  • продолжающееся восстановление экономики страны;

  • лидирующая рыночная позиция банка;

  • улучшение качества активов Halyk Bank: Fitch ожидает, что банк сможет выдержать влияние угроз операционной среды на качество активов;

  • сохранение устойчивой прибыльности банка;

  • также отмечается, что благодаря высокой системной значимости Halyk Bank рейтинг государственной поддержки на одну ступень выше, чем у других частных банков в стране.

Анастасия Московчук
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