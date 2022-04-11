Fitch Ratings подтвердило рейтинг Halyk Bank на уровне «BBB-» со стабильным прогнозом

По оценке агентства, рейтинг финансовой устойчивости Halyk Bank подкреплен значительными конкурентными преимуществами финансового института в банковском секторе Казахстана, а также достаточной прибыльностью и капитализацией.

Прогноз «Стабильный» отражает мнение Fitch, что у банка есть достаточный запас прочности по финансовым показателям для сохранения текущего рейтинга, даже несмотря на то, что в последние месяцы риски в операционной среде возросли.

Для нас очень важно и показательно, что в условиях новых геополитических вызовов и их влияния на развитие мировой экономики и локальных рынков авторитетное международное агентство, входящее в состав большой тройки рейтинговых агентств мира, подтвердило сильные позиции Halyk Bank на финансовом рынке. Это еще раз демонстрирует устойчивость и надежность финансового института – лидера отечественной банковской системы, нацеленного на результативность, эффективность, инновации и взвешенные процедуры управления рисками и комплаенс-контролем. Мы ценим мнение международных экспертов и со своей стороны намерены и дальше продолжать успешную реализацию стратегических задач, направленных на внедрение удобных цифровых сервисов и продуктов, выстраивание тесных партнерских взаимоотношений с нашими клиентами, представляющими все сегменты локального бизнеса, – отметила председатель правления Halyk Bank Умут Шаяхметова.