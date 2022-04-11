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Законодательство РК
10:57 11.04.2022

Товар на 10 млн тенге украли со склада в Туркестанской области

туркестанская область, склад, товар, кража Фото: pixabay
В Туркестанской области задержали подозреваемого в краже со склада на 10 млн тенге – им оказался житель Казыгуртского района, передает Zakon.kz.

Как сообщили в областном департаменте полиции, в дежурную часть Сайрамского РУП с заявлением обратился частный предприниматель, занимающийся реализацией одежды.

Мужчина пояснил, что со склада для хранения одежды, расположенного на трассе Западная Европа – Западный Китай, по неизвестным обстоятельствам пропала часть товара. Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшему, составила около 10 млн тенге.Пресс-служба ДП Туркестанской области

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по ст. 188 УК РК «Кража».

Оперативники задержали мужчину на дороге, когда он проник на склад, похитил товар, который погрузил в автомашину и попытался скрыться... Им оказался житель Казыгуртского района, работник потерпевшего, который водил грузовую автомашину.Пресс-служба ДП Туркестанской области

Как выяснилось, подозреваемый, работая в Сайрамском районе, до этого три раза совершил кражу чужого имущества.

В первом случае он воспользовался отключением камер видеонаблюдения из-за отсутствия света и похитил два мешка с одеждой. Краденное имущество мужчина затем сбыл в Шымкенте. В последних двух фактах он отключил камеры видеонаблюдения и совершил задуманное с целью «легкой наживы». Похищенную одежду подозреваемый продал за 3 млн тенге, а деньги потратил на собственные нужды.Пресс-служба ДП Туркестанской области

В настоящее время в отношении подозреваемого в краже чужого имущества проводится досудебное расследование. Следствие выясняет причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям.

Динара Халдарова
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