Составлен портрет казахстанского интернет-покупателя

Данными соцопросов и исследований поделилась в ходе бизнес-конференции международной выставки моды Central Asia Fashion президент Казахстанской ассоциации профессиональных исследователей общественного мнения и рынка (КАПИОР) Наталья Оспанова. Данные получены по итогам опроса более 11 тыс. казахстанских онлайн-покупателей, а также предпринимателей, имеющих опыт работы с маркетплейсами.

Аналитики выяснили, что вне зависимости от онлайн-магазина, наиболее активными пользователями являются люди среднего возраста (25-30 лет) с высшим образованием, как правило, семейные, со средним доходом.

По данным исследования, казахстанцы делают выбор в пользу онлайн-шопинга с целью экономии времени и удобства доставки в нужное место.

Для казахстанцев низкие цены на товар только на третьем месте. Цена для казахстанцев, по данным нашего исследования, не является главным фактором при выборе способа покупки: главной причиной выбора маркетплейса у казахстанцев становится бесплатная доставка и уровень сервиса. Далее в приоритетном порядке следуют бонусы, кешбэки на банковскую карту, скидки на товар и разные виды акций. Наталья Оспанова

Одной из самых популярных категорий товаров, приобретаемых казахстанцами онлайн, является одежда.

Когда мы изучали поведение казахстанских покупателей, мы заметили, что, наполняя корзины, они выбирают не одну товарную категорию, а две-три, соответственно, выходя на онлайн-продажи, необходимо иметь достаточно широкий ассортимент, который мог бы заинтересовать покупателя. Например: одежда, товары для дома, хобби и досуга. Наталья Оспанова

Исходя из данных аналитики, каждый второй казахстанец имеет опыт покупки онлайн за последние полгода. И это несмотря на то, что карантинные ограничения начали ослаблять.

Ни для кого не станет откровением, если мы скажем, что онлайн-шопоголики — это женщины. За полгода они делают около девяти покупок, это более одного приобретения в месяц, некоторые даже забывают о своих онлайн-покупках. Мужчины покупают реже женщин, но при этом их средний чек на 48% выше. Они более рационально подходят к приобретениям и совершают свои покупки комплектами. А еще довольно часто они покупают в запас, в частности майки и носки. Что касается детской одежды, то здесь покупки происходят гораздо реже, где-то раз в месяц, но чек при этом сопоставим с покупкой взрослой одежды. Поэтому нельзя сказать, что на детей в Казахстане онлайн тратят меньше. Наталья Оспанова.

Предпочтения казахстанцев при покупке одежды онлайн после карантина сосредоточены на повседневной одежде (футболки, джинсы и кроссовки), однако, в связи с отменой ограничительных карантинных мер, по прогнозам эксперта, былую популярность наберут так называемые товары-магниты — женские кофты и кардиганы, различные шлепанцы и сандалии, товары для детей, а также мужские футболки и рубашки.

Лидерами среди регионов по онлайн-покупкам остаются крупные города Казахстана – Алматы и Нур-Султан, за ними расположилась Карагандинская область, по частоте онлайн-покупок высокие позиции показывают Мангистауская и Актюбинская области. Шымкент, вопреки прогнозам аудитории, оказался на 10-м месте, а Туркестанская область — в аутсайдерах.

Эксперт считает, что нынешний мировой кризис, вызванный конфликтом между Россией и Украиной, не станет препятствием для развития онлайн-торговли.