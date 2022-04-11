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18:00 11.04.2022

MOCN: техническая синергия для качественного интернета

работа, интернет Фото: Tele2/Altel
Мобильные операторы Tele2/Altel и Kcell реализуют масштабный проект интеграции для увеличения скорости передачи мобильных данных и расширения зоны покрытия.

Представители мобильного телеком-рынка Казахстана ведут активную работу по задачам качественного улучшения сетей и совместной оптимизации ресурсов. Интеграция сетей увеличит емкость и покрытие объединенной сети, пользователи операторов получат качественно выросшую скорость доступа в интернет и хорошую слышимость при голосовых вызовах.

Еще два года назад был проведен опытно-коммерческий запуск проекта шеринга (от англ. share – делиться) MOCN LTE в городах Балхаш и Рудный. Анализ успешных результатов пилота дал возможность с уверенностью расширять проект на всю территорию. Это огромная работа, которая не только затрагивает обязательную модернизацию сайтов базовых станций в географии шеринга, но и предполагает дальнейшие передовые IT-решения техническими командами операторов мобильной связи в стране. Только за 2020-2021 годы в 37 городах республики проведены работы по интеграции сетей LTE-операторов.

комментарий

Сергей Коньков Фото: Tele2/Altel

Проект охватывает огромный комплекс технических, инновационных и IT-мероприятий. Успех его реализации зависит от плотного и высококвалифицированного взаимодействия команд обоих мобильных операторов. Во многом MOCN это проект, не только позволяющий оптимизировать и улучшить эффективность мобильных сетей, но и влияющий на общестрановой показатель скорости мобильного интернета, качества мобильных данных для каждого абонента. А это прямое влияние на активное развитие digital-отраслей в стране, на проникновение технологий и сервисов, чувствительных к скорости передачи данных.Сергей Коньков, генеральный директор Tele2/Altel

Стоит отметить, что интеграция сетей мобильных операторов «Кселл» и Tele2/Altel – это ключевая технологическая инициатива рынка. Результатом ее реализации станет создание интегрированной сети передачи данных, которая позволит реализовать ряд эффективных синергий при совместном использовании технических возможностей вовлеченных операторов.

комментарий

Юрий Харламов Фото: Tele2/Altel

Технология MOCN позволяет объединить не только базовые станции обоих операторов, но и частотный ресурс, который является ключевым для создания качественной высокоскоростной сети передачи данных. Мы прогнозируем, что благодаря этой синергии пропускная способность значительно вырастет, а скорость загрузки данных увеличится в среднем на 30%. Это очень своевременное и оперативное решение в условиях, когда потребление трафика абонентами показывает колоссальный рост.Юрий Харламов, генеральный директор Kcell

Важно отметить, что в процессе интеграции будет задействована инфраструктура самой разветвленной в стране оптико-волоконной сети АО «Казахтелеком». Таким образом создастся техническая синергия трех операторов, позволяющая с наивысшей эффективностью эксплуатировать сеть.

Что это дает в итоге абоненту?

Драйвером развития мобильной связи являются услуги передачи данных. Потому акцент программы mocn – это улучшение качества и скорости мобильного интернета. Так, по данным международных экспертов, после проведения интеграционных активностей средняя скорость скачивания в Казахстане выросла на 35%. На треть быстрее пользователи могут получать и загружать данные в мобильных сетях Tele2/Altel и Kcell. В современном обществе этот показатель имеет очень важное значение, учитывая удаленный формат учебы и работы и уровень проникновения онлайн-решений в повседневную жизнь.

Но это лишь промежуточный результат, так как реализация проекта активно продолжается. Операторы уверены, что показатели роста качества сети продолжат подниматься, создавая все больший комфорт и удобство для жителей Казахстана.

Партнерский материал

Анастасия Московчук
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