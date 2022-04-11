MOCN: техническая синергия для качественного интернета

Представители мобильного телеком-рынка Казахстана ведут активную работу по задачам качественного улучшения сетей и совместной оптимизации ресурсов. Интеграция сетей увеличит емкость и покрытие объединенной сети, пользователи операторов получат качественно выросшую скорость доступа в интернет и хорошую слышимость при голосовых вызовах.

Еще два года назад был проведен опытно-коммерческий запуск проекта шеринга (от англ. share – делиться) MOCN LTE в городах Балхаш и Рудный. Анализ успешных результатов пилота дал возможность с уверенностью расширять проект на всю территорию. Это огромная работа, которая не только затрагивает обязательную модернизацию сайтов базовых станций в географии шеринга, но и предполагает дальнейшие передовые IT-решения техническими командами операторов мобильной связи в стране. Только за 2020-2021 годы в 37 городах республики проведены работы по интеграции сетей LTE-операторов.

Сергей Коньков Фото: Tele2/Altel

Проект охватывает огромный комплекс технических, инновационных и IT-мероприятий. Успех его реализации зависит от плотного и высококвалифицированного взаимодействия команд обоих мобильных операторов. Во многом MOCN это проект, не только позволяющий оптимизировать и улучшить эффективность мобильных сетей, но и влияющий на общестрановой показатель скорости мобильного интернета, качества мобильных данных для каждого абонента. А это прямое влияние на активное развитие digital-отраслей в стране, на проникновение технологий и сервисов, чувствительных к скорости передачи данных. Сергей Коньков, генеральный директор Tele2/Altel

Стоит отметить, что интеграция сетей мобильных операторов «Кселл» и Tele2/Altel – это ключевая технологическая инициатива рынка. Результатом ее реализации станет создание интегрированной сети передачи данных, которая позволит реализовать ряд эффективных синергий при совместном использовании технических возможностей вовлеченных операторов.

Юрий Харламов Фото: Tele2/Altel

Технология MOCN позволяет объединить не только базовые станции обоих операторов, но и частотный ресурс, который является ключевым для создания качественной высокоскоростной сети передачи данных. Мы прогнозируем, что благодаря этой синергии пропускная способность значительно вырастет, а скорость загрузки данных увеличится в среднем на 30%. Это очень своевременное и оперативное решение в условиях, когда потребление трафика абонентами показывает колоссальный рост. Юрий Харламов, генеральный директор Kcell

Важно отметить, что в процессе интеграции будет задействована инфраструктура самой разветвленной в стране оптико-волоконной сети АО «Казахтелеком». Таким образом создастся техническая синергия трех операторов, позволяющая с наивысшей эффективностью эксплуатировать сеть.

Что это дает в итоге абоненту?

Драйвером развития мобильной связи являются услуги передачи данных. Потому акцент программы mocn – это улучшение качества и скорости мобильного интернета. Так, по данным международных экспертов, после проведения интеграционных активностей средняя скорость скачивания в Казахстане выросла на 35%. На треть быстрее пользователи могут получать и загружать данные в мобильных сетях Tele2/Altel и Kcell. В современном обществе этот показатель имеет очень важное значение, учитывая удаленный формат учебы и работы и уровень проникновения онлайн-решений в повседневную жизнь.

Но это лишь промежуточный результат, так как реализация проекта активно продолжается. Операторы уверены, что показатели роста качества сети продолжат подниматься, создавая все больший комфорт и удобство для жителей Казахстана.

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