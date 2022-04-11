Крупнейший метафестиваль науки и образования стартует в Казахстане

Нобелевский фестиваль – единственное образовательное мероприятие, на котором ежегодно делятся знаниями 12 нобелевских лауреатов, 10 обладателей научного «Оскара», мировые эксперты, новаторы и бизнес-спикеры, включая создателя Siri Люка Джулию, главу GoogleX Мо Гавдата, автора Homo Sapiens Юваля Харари и других.

IV Nobel Fest пройдет в метавселенной Phenom Metaverse – в виртуальном онлайн-пространстве, на которое можно попасть, скачав приложение Phenom Metaverse в App Store или Google Play.

Этот праздник науки соберет свет мирового образования и науки и объединит рекордное число – 500 тыс. участников из 155 стран. Мировые эксперты поделятся уникальными знаниями и вместе с участниками обсудят передовые научные достижения, а также расскажут, как студенты смогут стать нобелевскими лауреатами.

Ключевыми мероприятиями Nobel Fest станут Нобелевский фестиваль (с 12 по 15 апреля) и Неделя нобелевских лекций (с 18 по 22 апреля), где 15 нобелевских лауреатов и обладателей научного «Оскара» прочитают бесплатные лекции для студентов всего мира.

Главным подарком для участников из Казахстана станет Неделя бесплатных занятий по лучшему курсу в мире по технологиям и Индустрии 4.0 от профессора Гарварда – Вивека Вадхвы.

Nobel Fest не имеет аналогов и уникален своей миссией: сделать доступным мировое образование в каждом уголке планеты. Отрадно, что проект, взяв свое начало в Казахстане, сегодня считается крупнейшим и влиятельным мировым образовательным событием.

Nobel Fest поддерживают партнеры, заинтересованные в развитии инноваций, образования и науки: компания Coca-Cola, общественный фонд Altyn Qyran Foundation, корпорация Chevron, образовательная компания Bilim Media Group, аналитическая организация Centre for European Policy и компания Q3 Worldwide. Площадку для мероприятия предоставил акимат Нур-Султана.

Фестиваль поддержали крупнейший многопрофильный вуз – Южно-казахстанский университет имени М. Ауэзова и ведущий аграрный вуз страны – Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина. Генеральными медиапартнерами выступили республиканская газета «Білімді Ел – Образованная страна» и информационно-новостной интернет-ресурс «Халық Үні».

Регистрация открыта.

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