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12:55 11.04.2022

Головкин на фоне сакуры: чемпион поделился фото из Японии

фото из Японии Фото: Instagram.com/gggboxing
Казахстанский боксер-профессионал Геннадий Головкин сфотографировался на фоне цветущей сакуры, сообщает Zakon.kz.

Чемпион опубликовал фото в Stories.

Напомним, 9 апреля Головкин нокаутировал в девятом раунде Риоту Мурату и выиграл поединок за три титула. Он защитил свои титулы по версиям IBF и IBO и завоевал пояс WBA Super в среднем весе.

После боксерского поединка Головкин знакомится с достопримечательностями Японии.

Пользователи активно поздравляют спортсмена, оставляя комментарии «Алға, Қазақстан!» и «Гена – чемпион!».

  • Я не думаю, что нужно встречаться с Канело, это больше не имеет смысла! Вы уже доказали, что вы сильны! Ты легенда! Это уже всем известно!

  • С победой! Гордость Казахстана;

  • Посмотрела бой. Гена – танк! – уточнили фанаты.

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Стоит отметить, что накануне боя Геннадию исполнилось 40 лет. С юбилеем спортсмена поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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Анастасия Московчук
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