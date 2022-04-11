Головкин на фоне сакуры: чемпион поделился фото из Японии

Чемпион опубликовал фото в Stories.

Напомним, 9 апреля Головкин нокаутировал в девятом раунде Риоту Мурату и выиграл поединок за три титула. Он защитил свои титулы по версиям IBF и IBO и завоевал пояс WBA Super в среднем весе.

После боксерского поединка Головкин знакомится с достопримечательностями Японии.

Пользователи активно поздравляют спортсмена, оставляя комментарии «Алға, Қазақстан!» и «Гена – чемпион!».

Я не думаю, что нужно встречаться с Канело, это больше не имеет смысла! Вы уже доказали, что вы сильны! Ты легенда! Это уже всем известно! С победой! Гордость Казахстана; Посмотрела бой. Гена – танк! – уточнили фанаты.

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Стоит отметить, что накануне боя Геннадию исполнилось 40 лет. С юбилеем спортсмена поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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