Пересечение сухопутной границы с Россией, Кыргызстаном и Узбекистаном – подробности

Так, с 11 апреля разрешается въезд для лиц, въезжающих через сухопутные пункты пропуска через границу с Российской Федерацией, Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан.

Кроме того, разрешается въезд/транзитный проезд в/через территорию Казахстана:

через международные аэропорты иностранным гражданам – при условии соблюдения визовых требований, если иной порядок не предусмотрен международными соглашениями РК;

перевозка пассажиров в морских портах Актау и Курык.

Также разрешается безвизовый 24-часовой въезд-выезд водителям – гражданам Китая, осуществляющим международные грузовые перевозки, до транспортно-логистических центров, расположенных на территории пунктов пропуска на казахстанской стороне.