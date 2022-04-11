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Законодательство РК
12:58 11.04.2022

Пересечение сухопутной границы с Россией, Кыргызстаном и Узбекистаном – подробности

разрешение пересекать сухопутную границу с РФ Фото: primerminister.kz
Межведомственная комиссия по борьбе с КВИ внесла изменения в порядок пересечения государственной границы Республики Казахстан на период карантинных ограничений, сообщает Zakon.kz.

Так, с 11 апреля разрешается въезд для лиц, въезжающих через сухопутные пункты пропуска через границу с Российской Федерацией, Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан.

Кроме того, разрешается въезд/транзитный проезд в/через территорию Казахстана:

  • через международные аэропорты иностранным гражданам – при условии соблюдения визовых требований, если иной порядок не предусмотрен международными соглашениями РК;

  • перевозка пассажиров в морских портах Актау и Курык.

Также разрешается безвизовый 24-часовой въезд-выезд водителям – гражданам Китая, осуществляющим международные грузовые перевозки, до транспортно-логистических центров, расположенных на территории пунктов пропуска на казахстанской стороне.

Лариса Черненко
МВК Казахстан
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