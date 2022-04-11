12:58 11.04.2022
Пересечение сухопутной границы с Россией, Кыргызстаном и Узбекистаном – подробности
Фото: primerminister.kz
Межведомственная комиссия по борьбе с КВИ внесла изменения в порядок пересечения государственной границы Республики Казахстан на период карантинных ограничений, сообщает Zakon.kz.
Так, с 11 апреля разрешается въезд для лиц, въезжающих через сухопутные пункты пропуска через границу с Российской Федерацией, Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан.
Кроме того, разрешается въезд/транзитный проезд в/через территорию Казахстана:
через международные аэропорты иностранным гражданам – при условии соблюдения визовых требований, если иной порядок не предусмотрен международными соглашениями РК;
перевозка пассажиров в морских портах Актау и Курык.
Также разрешается безвизовый 24-часовой въезд-выезд водителям – гражданам Китая, осуществляющим международные грузовые перевозки, до транспортно-логистических центров, расположенных на территории пунктов пропуска на казахстанской стороне.