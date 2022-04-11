В Минсельхозе рассказали, вырастут ли цены на продукты

Значительного роста цен Министерство сельского хозяйства в предстоящий период не ожидает. Для того, чтобы стабилизировать цены с нашей стороны, со стороны государства и правительства принимается ряд мер, такие как закуп необходимых объемов социально значимых продуктов в стабфонды, товарные интервенции, а также реализация удешевленной пшеницы из резервов «Продкорпорации». В связи с этим хочу отметить, что Минсельхоз не прогнозирует значительного роста цен на социально значимые продукты, в том числе на муку и хлеб. Директор Департамента агропродовольственных рынков и переработки сельхозпродукции МСХ РК Назгуль Хатепова

Ранее в ведомстве опровергли информацию о дефиците зерна в стране. По словам вице-министра сельского хозяйства, в Казахстане имеется 6,4 млн тонн зерна, и этого объема более чем достаточно для того, чтобы обеспечить внутренние потребности, а также отправить часть зерна на экспорт.