Оправдает доверие: Смаилов представил коллективу Минтруда нового руководителя
Алихан Смаилов подчеркнул, что в настоящее время перед Министерством труда и социальной защиты населения стоят масштабные задачи по реализации поручений президента.
Правительство должно выполнять социальные обязательства перед населением в полном объеме. Необходимо провести эффективную работу по реализации антикризисных мер, созданию новых рабочих мест, оказанию поддержки социально уязвимым гражданам, профилактике трудовых споров. Все поставленные задачи должны быть выполнены своевременно и качественно.Алихан Смаилов
Фото: primeminister.kz
Глава правительства отметил, что Дуйсенова более 20 лет работала на ответственных руководящих должностях в Министерстве труда и социальной защиты, внесла большой вклад в формирование трудовых отношений и укрепление социальной политики в стране.
Тамара Босымбековна является одним из самых опытных руководителей с деловой хваткой. Уверены, что новый министр оправдает доверие главы государства и придаст дополнительный импульс работе министерства, – сказал он.
Тамара Дуйсенова родилась 11 января 1965 года. В 1987 году окончила Ташкентский институт народного хозяйства, по специальности инженер-экономист, кандидат экономических наук.
Трудовую деятельность начала в 1988 году учителем средней школы по информатике в Южно-Казахстанской области.
С 2014 по 2017 год работала министром здравоохранения и социального развития РК.
В 2017-2018 годы — министр труда и социальной защиты населения РК.
С 5 мая 2020 года была помощником президента РК — заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента РК.