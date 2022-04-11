Оправдает доверие: Смаилов представил коллективу Минтруда нового руководителя

Алихан Смаилов подчеркнул, что в настоящее время перед Министерством труда и социальной защиты населения стоят масштабные задачи по реализации поручений президента.

Новость по теме Тамара Дуйсенова назначена министром труда и социальной защиты населения

Правительство должно выполнять социальные обязательства перед населением в полном объеме. Необходимо провести эффективную работу по реализации антикризисных мер, созданию новых рабочих мест, оказанию поддержки социально уязвимым гражданам, профилактике трудовых споров. Все поставленные задачи должны быть выполнены своевременно и качественно. Алихан Смаилов

Фото: primeminister.kz

Глава правительства отметил, что Дуйсенова более 20 лет работала на ответственных руководящих должностях в Министерстве труда и социальной защиты, внесла большой вклад в формирование трудовых отношений и укрепление социальной политики в стране.

Тамара Босымбековна является одним из самых опытных руководителей с деловой хваткой. Уверены, что новый министр оправдает доверие главы государства и придаст дополнительный импульс работе министерства, – сказал он.

Тамара Дуйсенова родилась 11 января 1965 года. В 1987 году окончила Ташкентский институт народного хозяйства, по специальности инженер-экономист, кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начала в 1988 году учителем средней школы по информатике в Южно-Казахстанской области.

С 2014 по 2017 год работала министром здравоохранения и социального развития РК.

В 2017-2018 годы — министр труда и социальной защиты населения РК.

С 5 мая 2020 года была помощником президента РК — заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента РК.