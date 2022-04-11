14:49 11.04.2022
Пожар на рынке Талгара: названа причина
Фото: Zakon.kz
В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Талгарского района озвучили предварительную причину ночного пожара на центральном рынке Талгара, сообщает Zakon.kz.
По предварительной версии, причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки. Окончательное заключение еще не вышло, – заявил начальник отдела ЧС Талгарского района Айдос Ахметкалиев.
Причину пожара, как отмечает talgarnewskz, также выясняет полиция в специальной лаборатории.
Напомним, пожар произошел ночью 7 апреля. Благодаря пожарным удалось не допустить распространение огня на всю территорию рынка (общая площадь универсального рынка составляет 8330 кв. м). Жертв и пострадавших нет.
Сгорело 224 контейнера.