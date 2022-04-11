Пожар на рынке Талгара: названа причина

По предварительной версии, причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки. Окончательное заключение еще не вышло, – заявил начальник отдела ЧС Талгарского района Айдос Ахметкалиев.

Причину пожара, как отмечает talgarnewskz, также выясняет полиция в специальной лаборатории.

Напомним, пожар произошел ночью 7 апреля. Благодаря пожарным удалось не допустить распространение огня на всю территорию рынка (общая площадь универсального рынка составляет 8330 кв. м). Жертв и пострадавших нет.

Сгорело 224 контейнера.