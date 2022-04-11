Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
14:49 11.04.2022

Пожар на рынке Талгара: названа причина

названа причина пожара на рынке в Талгаре Фото: Zakon.kz
В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Талгарского района озвучили предварительную причину ночного пожара на центральном рынке Талгара, сообщает Zakon.kz.
По предварительной версии, причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки. Окончательное заключение еще не вышло, – заявил начальник отдела ЧС Талгарского района Айдос Ахметкалиев.

Причину пожара, как отмечает talgarnewskz, также выясняет полиция в специальной лаборатории.

Напомним, пожар произошел ночью 7 апреля. Благодаря пожарным удалось не допустить распространение огня на всю территорию рынка (общая площадь универсального рынка составляет 8330 кв. м). Жертв и пострадавших нет.

Сгорело 224 контейнера.

Анастасия Московчук
Алматинская область
Казахстан снимает ограничения по сухопутной границе с соседями
10.04.2022
Гроза, сильный ветер и туман ожидаются в Казахстане
10.04.2022
Головкин сместил Канело в рейтинге лучших боксеров мира
10.04.2022
Крупный пожар разгорелся в нежилом доме в Нур-Султане
10.04.2022
Пять советов от врача для замедления процессов старения
10.04.2022
Главная Топ LIVE Все