Плесень на продуктах представляет серьезную опасность – врач

Врач-токсиколог, профессор, академик ЕАЕН (Ганновер, Германия), член-корреспондент РАЕН Михаил Кутушов рассказал, какая плесень наиболее опасна и можно ли сохранить продукт, срезав ее.

Самая ядовитая – желтая плесень и черная гниль. Желтая плесень продуцирует сильный микотоксин (токсичные вещества природного происхождения. – Прим. ред.), который также называют афлотоксином. Встреча его с организмом человека нежелательна и крайне опасна: он вызывает тяжелейшие поражения легких и даже может приводить к смерти, – рассказал специалист.

Токсиколог добавил, что черная гниль на хлебе продуцирует алкалоид фумигоклавин, который способен вызывать тяжелую интоксикацию, обладает гемолитическим и антигенным действием и выраженными аллергенными свойствами, вызывает заболевание, поражающее преимущественно органы дыхания, пишет издание «Доктор Питер».

Плесень — это длинные переплетенные нити, которые пронизывают весь продукт, даже если это не видно глазу.

Профессор пояснил, как распознать, что продукты начинают портиться и плесневеть.

Как правило, грибами заражаются продукты, которые находятся во влажной и жаркой окружающей среде. Если в хлебе появилась горечь или неприятный запах, то нельзя его есть. Плесень проникает глубоко в продукты и полностью заражает их. Врач-токсиколог Михаил Кутушов

Специалист уточнил, что даже если на хлебе нет следов плесени, но присутствует запах гнили, затхлости, прогорклости, то, значит, хлеб уже начал плесневеть.

По словам доктора, самыми опасными являются заплесневевшие орехи и арахисовая паста. В них развиваются наиболее токсичные виды грибов. Также опасно есть испорченные консервы и мясные изделия.

При этом благородная плесень, используемая для производства особых сортов сыра, не представляет опасности. Такую плесень специально выращивают особым образом.