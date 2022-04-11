12 ОПГ участвовали в январских беспорядках – Генпрокуратура РК

По мере расследования следствию удается устанавливать детали и причастных лиц. Cпециальными прокурорами установлено, что в беспорядках участвовало 12 организованных преступных групп. В их числе наиболее активными были группы Джумагельдиева (Дикого Армана), «Казахстанские» и «Айшуак-Жантугел». Замначальника 1-Службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов

Килымжанов добавил, что также арестовано 23 члена ОПГ, в том числе четыре преступных авторитета.

На сегодня подозреваемыми в организации и участии в массовых беспорядках признано 547 лиц, из которых под арестом находятся 269. В Алматы 25 марта арестован Ш. Он во время январских беспорядков, похитив винтовку из оружейного магазина «АННА», совершил нападение на аэропорт, Департамент полиции и Управление полиции Алмалинского района Алматы. Органами правопорядка установлен Н., который 5 января 2022 года в группе лиц захватил здание «КазАэроНавигация» и отключил освещение взлетно-посадочной полосы аэропорта Алматы. Замначальника 1-Службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов

Кроме того, 4 апреля специальными прокурорами задержано 10 жителей Алматинской области, причастных к организации массовых беспорядков перед акиматом города Алматы.