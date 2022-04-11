15:22 11.04.2022
12 ОПГ участвовали в январских беспорядках – Генпрокуратура РК
Фото: Zakon.kz
На брифинге в СЦК заместитель начальника 1-Службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов рассказал о новых данных в расследовании январских событий, передает корреспондент Zakon.kz.
По мере расследования следствию удается устанавливать детали и причастных лиц. Cпециальными прокурорами установлено, что в беспорядках участвовало 12 организованных преступных групп. В их числе наиболее активными были группы Джумагельдиева (Дикого Армана), «Казахстанские» и «Айшуак-Жантугел». Замначальника 1-Службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов
Килымжанов добавил, что также арестовано 23 члена ОПГ, в том числе четыре преступных авторитета.
На сегодня подозреваемыми в организации и участии в массовых беспорядках признано 547 лиц, из которых под арестом находятся 269. В Алматы 25 марта арестован Ш. Он во время январских беспорядков, похитив винтовку из оружейного магазина «АННА», совершил нападение на аэропорт, Департамент полиции и Управление полиции Алмалинского района Алматы. Органами правопорядка установлен Н., который 5 января 2022 года в группе лиц захватил здание «КазАэроНавигация» и отключил освещение взлетно-посадочной полосы аэропорта Алматы. Замначальника 1-Службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов
Кроме того, 4 апреля специальными прокурорами задержано 10 жителей Алматинской области, причастных к организации массовых беспорядков перед акиматом города Алматы.
В Шымкенте задержан С. по подозрению в финансировании массовых беспорядков и организации доставки арматуры, камней и коктейлей Молотова, использованных 5 января при нападении на акимат города и департамент полиции. Также выявлены 52 участника массовых беспорядков на площади Шымкента, 12 провокаторов удалось определить по видеозаписям. В Жамбылской области в период с 18 по 31 марта установили пять организаторов, 11 провокаторов и 140 активных участников беспорядков. Арестованы два лидера ОПГ данного региона. Замначальника 1-Службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов