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Законодательство РК
15:35 11.04.2022

Озвучена причина ухода Алика Айдарбаева с поста главы «КазМунайГаза»

Алик Айдарбаев Фото: inkai.kazatomprom.kz
Управляющий директор по связям с общественностью и управлению изменениями АО «Самрук-Казына» Гибрат Ауганов сообщил, что Алик Айдарбаев покинул пост главы «КазМунайГаза» по состоянию здоровья, передает корреспондент Zakon.kz.
Алик Айдарбаев в связи с ухудшением здоровья подал заявление об уходе по собственному желанию. Этот вопрос был рассмотрен правлением, а также уполномоченными органами и после поддержан. Гибрат Ауганов

Управляющий директор по связям с общественностью и управлению изменениями АО «Самрук-Казына» также подтвердил информацию об уходе Данияра Тиесова с поста заместителя  председателя правления по переработке и маркетингу нефти АО НК «КазМунайГаз».

11 апреля Курмангазы Исказиев был назначен и.о. председателя правления Национальной компании «КазМунайГаз».

Тамила Языкова
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