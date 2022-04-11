15:35 11.04.2022
Озвучена причина ухода Алика Айдарбаева с поста главы «КазМунайГаза»
Фото: inkai.kazatomprom.kz
Управляющий директор по связям с общественностью и управлению изменениями АО «Самрук-Казына» Гибрат Ауганов сообщил, что Алик Айдарбаев покинул пост главы «КазМунайГаза» по состоянию здоровья, передает корреспондент Zakon.kz.
Алик Айдарбаев в связи с ухудшением здоровья подал заявление об уходе по собственному желанию. Этот вопрос был рассмотрен правлением, а также уполномоченными органами и после поддержан. Гибрат Ауганов
Управляющий директор по связям с общественностью и управлению изменениями АО «Самрук-Казына» также подтвердил информацию об уходе Данияра Тиесова с поста заместителя председателя правления по переработке и маркетингу нефти АО НК «КазМунайГаз».
11 апреля Курмангазы Исказиев был назначен и.о. председателя правления Национальной компании «КазМунайГаз».