16:04 11.04.2022
Январские события: установлена личность одного из снайперов
Фото: Zakon.kz
Заместитель начальника 1-Службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов рассказал, что на сегодня известно о четырех снайперах, которые стреляли в полицейских и военных, личность одного из них установлена, передает корреспондент Zakon.kz.
Специальными прокурорами по результатам проведенной судебной молекулярно-генетической экспертизы установлена личность убитого снайпера в Алматы. Всего было четыре стрелка. Тело убитого сообщники забрали с крыши и оставили в районе городской больницы, позже оно было обнаружено в городском морге. Замначальника 1-Службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов
По данным Килымжанова, снайпером оказался гражданин С., который в ходе январских событий, расположившись на крыше жилого дома, вел прицельный огонь в сотрудников Департамента полиции города Алматы.
Килымжанов добавил, что в настоящее время ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению остальных трех террористов.
При этом замначальника 1-Службы Генпрокуратуры отметил, что работа по установлению обстоятельств гибели людей продолжается.
По всем таким фактам ведется тщательное расследование, с каждым днем удается восстанавливать картину произошедшего. В Кызылординской области установлены причины применения табельного оружия в отношении 24 лиц, повлекшие их смерть. 5 января на местную полицейскую службу департамента полиции Кызылординской области совершено вооруженное нападение. Террористы на грузовой автомашине протаранили ворота здания, где открыли стрельбу из охотничьих ружей, сожгли контрольно-пропускной пункт, камеры центра оперативного управления и патрульные автомашины. Замначальника 1-Службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов
В связи с этим полиция вынуждена была применить табельное оружие, стреляя сначала в воздух, а потом прицельно по конечностям нападавших.
Однако это не остановило их. Находясь под воздействием алкоголя и наркотиков, они неоднократно штурмовали здание. После второй атаки группа из шести лиц под видом переговоров вызвала руководство полиции – начальника местной полицейской службы Ибраева и командира роты Естаева. Воспользовавшись моментом, один из переговорщиков О., ранее судимый, в упор выстрелил из обреза в командира роты Естаева. Ответным огнем стрелявший был убит. Естаев с многочисленными ранениями, большой кровопотерей в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию, где его чудом удалось спасти. Замначальника 1-Службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов
Всего за 12 часов осады было совершено более 10 вооруженных нападений на здание местной полицейской службы. В результате их отражения погибли 20 нападавших.
Также была совершена попытка захвата здания городского Управления полиции Кызылорды. При отражении атаки применено оружие в отношении четырех нападавших лиц, которые скончались. В тот же день в Атырауской области преступники устроили погром в здании акимата, сопровождающийся применением насилия в отношении сотрудников полиции и военнослужащих. Оружие полицейские не применяли до последнего, даже когда многие из них получили тяжкие телесные повреждения. После неоднократных выстрелов в воздух и в связи с реальной угрозы жизни полицейские применили огнестрельное оружие, от которого погиб один нападавший. Замначальника 1-Службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов