Январские события: установлена личность одного из снайперов

Специальными прокурорами по результатам проведенной судебной молекулярно-генетической экспертизы установлена личность убитого снайпера в Алматы. Всего было четыре стрелка. Тело убитого сообщники забрали с крыши и оставили в районе городской больницы, позже оно было обнаружено в городском морге. Замначальника 1-Службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов

По данным Килымжанова, снайпером оказался гражданин С., который в ходе январских событий, расположившись на крыше жилого дома, вел прицельный огонь в сотрудников Департамента полиции города Алматы.

Килымжанов добавил, что в настоящее время ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению остальных трех террористов.

При этом замначальника 1-Службы Генпрокуратуры отметил, что работа по установлению обстоятельств гибели людей продолжается.

По всем таким фактам ведется тщательное расследование, с каждым днем удается восстанавливать картину произошедшего. В Кызылординской области установлены причины применения табельного оружия в отношении 24 лиц, повлекшие их смерть. 5 января на местную полицейскую службу департамента полиции Кызылординской области совершено вооруженное нападение. Террористы на грузовой автомашине протаранили ворота здания, где открыли стрельбу из охотничьих ружей, сожгли контрольно-пропускной пункт, камеры центра оперативного управления и патрульные автомашины. Замначальника 1-Службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов

В связи с этим полиция вынуждена была применить табельное оружие, стреляя сначала в воздух, а потом прицельно по конечностям нападавших.

Однако это не остановило их. Находясь под воздействием алкоголя и наркотиков, они неоднократно штурмовали здание. После второй атаки группа из шести лиц под видом переговоров вызвала руководство полиции – начальника местной полицейской службы Ибраева и командира роты Естаева. Воспользовавшись моментом, один из переговорщиков О., ранее судимый, в упор выстрелил из обреза в командира роты Естаева. Ответным огнем стрелявший был убит. Естаев с многочисленными ранениями, большой кровопотерей в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию, где его чудом удалось спасти. Замначальника 1-Службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов

Всего за 12 часов осады было совершено более 10 вооруженных нападений на здание местной полицейской службы. В результате их отражения погибли 20 нападавших.