Более шести тысяч карагандинцев получили работу в первом квартале 2022 года

На социальные рабочие места – 294, общественные работы – 2310. Возможностью пройти молодежную практику воспользовались 118 жителей региона. Повысить мастерство по проекту «Контракт поколений» смогли двое молодых специалистов, – отметила руководитель управления координации занятости и социальных программ Асем Джунуспекова. – На «Первое рабочее место» трудоустроились 20 человек. Воспользоваться этой программой может молодежь не старше 29 лет. Например, выпускники, не имеющие опыта работы, безработная молодежь, независимо от регистрации в Центре занятости населения, в том числе категории NEET.

Фото: gov.kz

Также в регионе, как отмечено на сайте акимата Карагандинской области, реализуется проект «Контракт поколений». Он направлен на трудоустройство молодых специалистов с последующей заменой действующего работника, достигшего пенсионного возраста.

С января этого года по поручению президента РК Касым-Жомарта Токаева увеличена продолжительность участия и размер оплаты труда по проектам «Молодежная практика» и «Первое рабочее место». «Молодежная практика» продлится от шести месяцев до года с заработной платой 30 МРП (91 890). В рамках реализации проекта «Первое рабочее место» трудоустройство гарантировано от 12 до 18 месяцев с зарплатой 30 МРП.

Для безработных людей предпенсионного возраста разработан новый проект «Серебряный возраст». В этом году им смогут воспользоваться 534 человека. При этом государство на протяжении года будет субсидировать заработную плату.

Ежемесячный размер субсидий – 50% от установленной зарплаты, но не более 30 МРП с учетом налогов, обязательных социальных отчислений, компенсаций за неиспользованный трудовой отпуск и банковские услуги.

На сегодня проводится работа по привлечению работодателей и лиц предпенсионного возраста. Реализация проекта начнется по мере финансирования из республиканского бюджета, – добавила Асем Джунуспекова. – Для информирования безработных об активных мерах содействия занятости и повышения предпринимательской активности самозанятых в регионе работают передвижные мобильные пункты трудоустройства.