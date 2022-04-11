Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
16:21 11.04.2022

Синоптики рассказали, какая погода ожидает казахстанцев 12 апреля

рк, погода, прогноз, казгидромет Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды на 12 апреля – в Казахстане ожидаются дожди с грозами, сильный ветер, шквал, туман и пыльная буря, передает Zakon.kz.
На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди, в южной половине – сильные дожди с грозами. Лишь на юго-западе, севере, востоке страны под влиянием поля высокого давления установится погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге – шквал, на северо-западе – туман, на юго-западе – пыльная буря.РГП «Казгидромет»

В Алматинской области днем на востоке, в горных и предгорных районах синоптики прогнозируют грозу, на юге, востоке – усиление ветра до 18-23 м/с.

На западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, при грозе порывы 15-20 м/с.

На юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области – гроза, усиление ветра до 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

В Акмолинской области на юго-западе – гроза, усиление ветра до 15-20 м/с, на севере, востоке – порывы 23-28 м/с.

В Карагандинской области на западе, юге – гроза, ночью – усиление ветра до 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

В центре, на юге Кызылординской области ночью и утром – гроза, шквал, в центре – усиление ветра до 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью на юго-западе, днем на большей части – усиление ветра до 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

Днем на западе Атырауской области, на западе, востоке, юге Мангистауской области – гроза, усиление ветра до 15-20 м/с.

На юге, в центре Актюбинской области – туман.

На юге Костанайской области – гроза, на юге, востоке – усиление ветра до 15-20 м/с.

Днем на западе, юге Западно-Казахстанской области – гроза.

На юго-западе, юге Восточно-Казахстанской области, днем в центре Павлодарской области – усиление ветра до 15-20 м/с.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 12-14 апреля.

Новость по теме

Дождливая погода ожидается в Алматы

Динара Халдарова
Казгидромет Казахстан
Гроза, сильный ветер и туман ожидаются в Казахстане
10.04.2022
Головкин сместил Канело в рейтинге лучших боксеров мира
10.04.2022
Крупный пожар разгорелся в нежилом доме в Нур-Султане
10.04.2022
Пять советов от врача для замедления процессов старения
10.04.2022
Мать мальчика с аутизмом осудила Роналду за то, что он разбил телефон ее сына
10.04.2022
Главная Топ LIVE Все