Хороший тариф, плохой Wi-Fi — есть решение

Для пользования услугой в квартире пользователя устанавливается абонентский терминал (ONT), представляющий собой гигабитный беспроводной маршрутизатор с оптическим портом.

Однако устанавливаемые абонентские терминалы зачастую обладают устаревшим стандартом Wi-Fi 802.11n (Wi-Fi 4) с канальной скоростью 300 Мбит/с и не способны раскрыть весь потенциал скоростного доступа к интернету.

Фото: TP-Link

Как известно, канальная скорость Wi-Fi – это не есть фактическая скорость передачи данных по беспроводному каналу связи. Как правило, в лучшем случае и при идеальных условиях фактическая скорость составляет не более половины от нее.

расстояние между роутером и беспроводным клиентским устройством;

препятствия и материалы препятствий (стены, мебель, межкомнатные двери и т. д.);

план квартиры;

различные радиошумы (в первую очередь – Wi-Fi-сигналы от соседских роутеров, а также от СВЧ-печей, пылесосов, перфораторов и т. д.);

мощность передатчика, чувствительность приемника и коэффициент усиления антенн как роутера, так и беспроводного клиентского устройства;

число беспроводных клиентских устройств, подключенных к сети.

Вместе с тем на практике, в многоквартирных домах, абсолютно невозможно получить условия беспроводной среды хотя бы близкие к идеальным в силу множества факторов, основными из которых являются:

Фото: TP-Link

Что мы имеем?

абонентские терминалы GPON используют весьма устаревший стандарт Wi-Fi 4 с канальной скоростью до 300 Мбит/с;

в многоквартирных домах практически каждая квартира подвержена негативному влиянию радиошума, источником которого являются соседские Wi-Fi-роутеры;

конфигурация и материал стен квартиры сильно «гасят» беспроводный сигнал как роутера, так и подключаемых к нему беспроводных клиентских устройств.

Каков результат? Он один и весьма плачевный

Производительность беспроводной сети абонентского терминала явно не соответствует возможной скорости доступа к интернету, получаемой даже по самому недорогому тарифу, а если абонент решится использовать самый высокоскоростной тариф, доступный у провайдера, то он явно не будет получать оплаченный объем услуги.

Что делать?

Решение одно – следует улучшить беспроводной интерфейс используемого абонентского терминала GPON.

Но следует помнить, что, в силу некоторых технических обстоятельств, абонент не может просто пойти в магазин и приобрести новый терминал GPON с желаемыми параметрами беспроводной сети, то есть сделать так, как мы обычно поступаем с ADSL или Ethernet-роутерами – попросту заменить его.

Абоненту придется в любом случае довольствоваться тем терминалом, что ему предоставил провайдер.

В этой ситуации имеется отличное решение – подключить к имеющемуся абонентскому терминалу дополнительное устройство с более производительной беспроводной сетью, а на самом терминале – и вовсе рекомендуется отключить Wi-Fi.

В качестве подобного дополнительного устройства возможно применение беспроводных устройств компании TP-Link – например, двухдиапазонного беспроводного маршрутизатора или, даже, домашней беспроводной Mesh-системы – все зависит от желаемых характеристик Wi-Fi и бюджета.

Фото: TP-Link

Компания TP-Link, а также ее дочерний бренд Mercusys, уже больше 10 лет подряд является мировым лидером в производстве подобных устройств и уже сегодня предлагает их самую широкую линейку, начиная от двухдиапазонных роутеров с поддержкой стандарта Wi-Fi 5 802.11ac (с канальными скоростями от 750 до 5400 Мбит/с) до новейшего стандарта Wi-Fi 6 802.11ax (с канальными скоростями от 1500 до 11 тыс. Мбит/с) по доступным ценам.

Фото: TP-Link

С совместным использованием двухдиапазонных маршрутизаторов / Mesh-системы WI-Fi от TP-Link и терминала GPON пользователи смогут в полной мере воспользоваться своим высокоскоростным доступом к интернету по Wi-Fi на максимальной скорости согласно тарифу.

Партнерский материал