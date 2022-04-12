Казахстан остается одной из ведущих стран СНГ по численности миротворцев — Телегусов

— Махмут Утегенович, вы не раз участвовали в миротворческих миссиях Казахстана. Что представляет собой эта деятельность?

— Во-первых, миротворческая деятельность является одной из важных составляющих внешней политики Казахстана и ведется с первых дней независимости. Наше государство зарекомендовало себя ответственным участником международных усилий по обеспечению глобального мира и безопасности и постоянно демонстрирует свою приверженность принципам мира, международной безопасности и стабильности.

Международный день миротворцев учредила Генеральная Ассамблея ООН в 2002 году, но в Казахстане миротворческую деятельность начали отмечать еще раньше – с 2000 года, когда указом президента страны был создан казахстанский миротворческий батальон – «Казбат» для участия в миротворческой операции «Свобода Ираку» в рамках международных усилий по стабилизации ситуации в этой стране.

Это была первая ответственная миссия казахстанского батальона, которая длилась пять лет: с 2003 по 2008 год. Как обозначено в законе «О миротворческой деятельности Республики Казахстан», принятом в 2015 году, миротворческая деятельность нашего государства направлена на предотвращение, сдерживание, прекращение вооруженных конфликтов и оказание гуманитарной помощи.

— Вы сказали, что миротворческая деятельность Казахстана ведется с самого начала независимости, но отсчет — с 2000 года. Почему так?

— Как известно, после распада Советского Союза казахстанские военнослужащие участвовали в оказании помощи пограничным российским войскам, несшим службу на таджикско-афганской границе.

Таджикско-афганская граница является частью так называемого южного рубежа СНГ и постсоветского пространства. И здесь на протяжении почти десяти лет, с 1992 по 2001 год, подразделения Вооруженных сил, внутренних войск МВД и пограничной службы КНБ РК несли службу по охране внешней границы СНГ. Это делалось согласно межгосударственным договоренностям нашей страны. По официальным данным, за это время на таджикско-афганской границе прошли службу и участвовали в боевых действиях около 14 тыс. казахстанских солдат и офицеров.

Мне лично приходилось готовить миротворческую роту для выполнения международной миссии на таджикско-афганской границе. В то время я был командиром полка в гарнизоне Гвардейский Жамбылской области, и командир дивизии поручил мне это ответственное дело. Это была сборная сводная рота, сформированная военнослужащими из всех воинских частей. Они должны были нести боевую службу в горных условиях, а это было непросто, там много всяких особенностей. Мы поставили палатки в горах, парк хоздовольства, обеспечили всем необходимым солдат и осенью 1994 года отправили в Таджикистан. Рота достойно себя показала, выполнила боевую задачу, нарушений не было.

На каком бы участке ни несли службу солдаты, они образцово выполняли свой воинский долг, всегда получали награды, медали и не только от своей страны, но и от других государств. Каждый из них на своем посту проявлял мужество, доброжелательность, всегда готовы были оказать взаимопомощь, отличались высокими личностными качествами, стойкостью, силой воли. И сегодня, спустя много лет, я с особой теплотой вспоминаю наших казахстанских солдат, несших службу в те далекие дни в чужих странах, в особых условиях.

— Какую именно боевую задачу выполняли казахстанские солдаты?

— Бойцы пресекали нарушения на границе, следили за тем, чтобы бандформирования с оружием не прошли в сторону Таджикистана, перекрывали наркотрафик, который переправлялся из Афганистана по всему миру. Протяженность таджикско-афганской границы составляет около полутора тысяч километров, и российские пограничники не могли перекрыть всю эту территорию, поэтому им на подмогу пришли казахстанцы. Они отправлялись сюда в разное время и с разных мест. До нас, к примеру, там служили военнослужащие Внутренних войск РК, потом — пограничных войск, Минобороны.

Служба была сложная, рискованная: границу нарушали вооруженные группы, и в ходе столкновений с ними, а также в результате бандитских нападений на заставы, терактов и диверсий, в составе казахстанского контингента были убитые, раненые и пропавшие без вести.

Самыми кровопролитными и трагическими были события 7 апреля 1995 года в Пшихаврском ущелье, когда в ходе пятичасового боя 17 военнослужащих роты из Южно-Казахстанской области погибли, 33 получили ранения. Ценою своей жизни они остановили моджахедов, не пропустили на территорию Таджикистана.

Хотелось бы более подробно рассказать о казахстанском миротворческом батальоне «Казбат», который, как я уже отметил, был сформирован в 2000 году в Капшагае. На полигоне проводились специальные учения «Степной орел», в котором участвовали военнослужащие Великобритании и США. Совместно с казахстанским батальоном они проводили мероприятия по несению службы на блокпостах, разминированию, оказанию гуманитарной и медицинской помощи, по боевой подготовке, по защите своих объектов и мест расположения. В сотрудничестве с ними наши военнослужащие приобрели хороший опыт по миротворческим операциям.

В 2003 году на базе «Казбата» был организован отдельный инженерно-саперный отряд. В том же году после интенсивной подготовки военнослужащие «Казбата» приступили к миротворческой операции «Свобода Ираку» под эгидой США и НАТО. В общей сложности за пять лет в данной операции приняли участие более 270 казахстанских военнослужащих. Они выполняли задачи по разминированию минных полей и очистке воды. За эти годы состоялось десять ротаций личного состава по шесть месяцев каждая.

По данным в СМИ, казахстанские специалисты в Ираке уничтожили более 4,5 млн различных боеприпасов — мин, ракет и снарядов, очистили свыше 6700 кубических метров воды. Наши военные врачи на постоянной основе привлекались для работы в медицинской группе американской базы «Дельта», оказывали помощь местному населению, пострадавшему от террористических атак.

В 2018 году рота казахстанских миротворцев, согласно подписанному меморандуму между Казахстаном и Индией, впервые приняла участие в миссии ООН в Ливане. На границе с Израилем 29 казахстанских миротворцев выполняли функции по патрулированию и разминированию местности, прекращению огня, уничтожению боеприпасов, организовывали наблюдательные посты и так далее.

— В середине двухтысячных годов вы по решению правительства были назначены представителем Казахстана в Центральном командовании США. Расскажите об этом подробнее.

— Да, я тогда был замкомандующего аэромобильными войсками, и мне предложили поехать представителем Казахстана в Центральное командование США в город Тампу. В Коалиции были представители из 68 государств, в том числе из стран Ближнего Востока, Африки, Европы, из постсоветских республик, за исключением Туркменистана.

Я участвовал в единой операции «Глобальная война против терроризма» в составе Коалиционных сил, находящихся в Ираке, Афганистане и Африке, и непосредственно курировал казахстанский отдельный инженерно-саперный отряд в Ираке. В нашу задачу входило изучение обстановки, анализ происходящих в Ираке и Афганистане событий, боевых действий, выработка предложений по подготовке боевых операций, по развитию этих государств, по противодействию наркотрафику и многое другое.

Кроме того, наши обязанности включали разминирование, обеспечение безопасности конвоев, защиту территории и базы, регулирование дорожного движения, осуществление операций по оказанию гуманитарной помощи.

В общей сложности военнослужащие Казахстана уничтожили порядка 5 млн взрывоопасных боеприпасов и оказали медицинскую помощь более 500 иракским гражданам.

В порядке ротации в Ираке находились девять казахстанских миротворческих контингентов в составе 290 человек, среди них были военные инженеры и медицинские работники.

Особо хочу подчеркнуть, что представители всех 68 государств, входящих в Коалицию, уважительно относились к казахстанским военнослужащим, так как они были очень общительные, коммуникабельные, доброжелательные, отличались профессиональными и личностными качествами. Как выяснилось в ходе общения с иностранцами, многие из них имели весьма узкое представление о Казахстане, поэтому мы проводили специальные брифинги как среди военнослужащих, так и среди школьной и студенческой молодежи Тампы, рассказывали о нашей стране, нашей истории, нашем народе, об обычаях, традициях и многом другом. Также организовали для них празднование Курбан-айта и Дня Победы.

К сожалению, в Ираке у нас тоже произошел трагический случай: 8 января 2005 года при исполнении воинского долга погиб капитан Кайрат Кудабаев.

— Махмут Утегенович, где еще были наши миротворческие силы?

— В 2014 году — в Западной Сахаре, в 2018-м — 120 военнослужащих выполняли миротворческую задачу для содействия Временным силам ООН в Ливане. Наш миротворческий контингент до сих пор там остается и продолжает выполнять свою миссию, участвуя в операциях ООН по поддержанию мира и безопасности. В основном занимаются вопросами обеспечения, недопущения боевых действий между группировками, оказанием гуманитарной помощи.

Также хочу отметить, что Казахстан проявил содействие по оказанию чрезвычайной помощи после взрывов в Бейруте в августе 2020 года. Как вы помните, для этого из Актау в Ливан вылетела группа военнослужащих, в том числе 29 хирургов, травматологов, нейрохирургов, врачей интенсивной терапии, вспомогательный медицинский персонал и четыре переводчика.

На сегодняшний день Казахстан остается одной из ведущих стран по численности миротворцев, дислоцированных в зарубежных странах, среди стран постсоветского пространства. Как известно, в ноябре 2020 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РК поручил профильному ведомству совместно с заинтересованными органами подготовить Дорожную карту по расширению участия Вооруженных сил в миротворческих операциях ООН.

Таким образом, в сегодняшних условиях изменчивой глобальной обстановки, международной нестабильности и роста межгосударственных конфликтов деятельность миротворческих миссий имеет особое значение.

На мой взгляд, Казахстан — приверженец миротворческой миссии — будет наращивать участие в миротворческих операциях ООН и оказывать практическое содействие усилиям мирового сообщества по обеспечению международного мира и безопасности.