17:51 11.04.2022
Северная объездная дорога временно перекрыта в Нур-Султане
Фото: Zakon.kz
В связи с ремонтными работами движение автомашин на участке Северо-Западной объездной дороги столицы временно перекрыто, передает Zakon.kz.
Как рассказали в Департаменте полиции Нур-Султана, в целях безопасности на участках улиц жилых массивов Ондирис, Лесозавод, установлены дорожные знаки «Движение грузовых автомашин запрещено».
Эти знаки находятся со стороны шоссе Ондирис, а также со стороны шоссе Алаш, проспекта Богенбай батыра перед путепроводом №2 и проспекта Тлендиева, с обеспечением маршрута для грузовиков через открытые участи большой кольцевой объездной дороги.
Фиксация нарушений знака осуществляется камерами «Сергек», установленными на вышеуказанных участках дорог. Просим водителей грузовых автомашин принять во внимание эти изменения и строго соблюдать правила дорожного движения. Департамент полиции Нур-Султана