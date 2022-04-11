Северная объездная дорога временно перекрыта в Нур-Султане

Как рассказали в Департаменте полиции Нур-Султана, в целях безопасности на участках улиц жилых массивов Ондирис, Лесозавод, установлены дорожные знаки «Движение грузовых автомашин запрещено».

Эти знаки находятся со стороны шоссе Ондирис, а также со стороны шоссе Алаш, проспекта Богенбай батыра перед путепроводом №2 и проспекта Тлендиева, с обеспечением маршрута для грузовиков через открытые участи большой кольцевой объездной дороги.