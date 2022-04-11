18:44 11.04.2022
Пропавший рыбак найден мертвым на берегу Балхаша
Фото: primeminister.kz
На берегу Балхаша найдено тело мужчины. Погибшим оказался пропавший 24 ноября 2021 года рыбак. Он ушел порыбачить и так и не вернулся, передает Zakon.kz.
На днях в отдел полиции поступило сообщение о трупе мужчины, найденном на берегу озера. Его обнаружили прохожие.
Погибшим оказался пропавший 24 ноября прошлого года Болат Дюсембаев. ДП Карагандинской области
В полиции отметили, что на теле видимых следов насильственной смерти не установлено.
Скорее всего, в связи с потеплением тело выбросило на берег. ДП Карагандинской области
Родные мужчины ранее обращались в полицию с заявлением о его пропаже. Они сообщали, что мужчина ушел порыбачить и не вернулся. После поступления заявления о пропаже были начаты оперативно-розыскные мероприятия. На берегу озера были найдены личные вещи рыбака. Однако из-за льда обследовать само озеро тогда спасателям не удалось.