Пропавший рыбак найден мертвым на берегу Балхаша

На днях в отдел полиции поступило сообщение о трупе мужчины, найденном на берегу озера. Его обнаружили прохожие.

Погибшим оказался пропавший 24 ноября прошлого года Болат Дюсембаев. ДП Карагандинской области

В полиции отметили, что на теле видимых следов насильственной смерти не установлено.

Скорее всего, в связи с потеплением тело выбросило на берег. ДП Карагандинской области

Родные мужчины ранее обращались в полицию с заявлением о его пропаже. Они сообщали, что мужчина ушел порыбачить и не вернулся. После поступления заявления о пропаже были начаты оперативно-розыскные мероприятия. На берегу озера были найдены личные вещи рыбака. Однако из-за льда обследовать само озеро тогда спасателям не удалось.