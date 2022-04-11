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Законодательство РК
18:52 11.04.2022

Участок дороги закрыли в Восточно-Казахстанской области

снег, дорога Фото: pixabay
Из-за угрозы схода снежных лавин закрыт участок дороги в Восточно-Казахстанской области, передает Zakon.kz.
11 апреля в 20:00 из-за угрозы схода снежных лавин введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи, км 420-450, уч. с. Берель-сан, Рахмановские ключи. Пресс-служба АО «НК «КазАвтоЖол»

При возникновении внештатных ситуаций нужно звонить в единый круглосуточный колл-центр по номеру 1403.

Напомним, 12 апреля в нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

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