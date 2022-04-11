18:53 11.04.2022
В Казахстане введены допустимые значения пределов курса валюты в обменниках
Фото: pixabay
Постановление правления Нацбанка «Об установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты» введено в действие с 11 апреля 2022 года, передает Zakon.kz.
Принято оно было еще 31 марта 2022 года, уточняет пресс-служба Нацбанка РК.
Документом утверждены допустимые значения пределов отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты по операциям, проводимым через обменные пункты уполномоченных банков и уполномоченных организаций.
Размер установленных пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге составляет для доллара США – 15 тенге, евро – 20 тенге, со сроком действия до 1 января 2023 года.
Отметим, что установленные ограничения не распространяются на обменные операции, проводимые в безналичной форме.
С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте Национального банка Казахстана.
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