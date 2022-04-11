В Казахстане введены допустимые значения пределов курса валюты в обменниках

Принято оно было еще 31 марта 2022 года, уточняет пресс-служба Нацбанка РК.

Документом утверждены допустимые значения пределов отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты по операциям, проводимым через обменные пункты уполномоченных банков и уполномоченных организаций.

Размер установленных пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге составляет для доллара США – 15 тенге, евро – 20 тенге, со сроком действия до 1 января 2023 года.

Отметим, что установленные ограничения не распространяются на обменные операции, проводимые в безналичной форме.

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте Национального банка Казахстана.