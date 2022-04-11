19:23 11.04.2022
Чехия сняла все коронавирусные ограничения на въезд
Фото: pixabay
С субботы, 9 апреля, отменяются все меры по борьбе с коронавирусом для прибывающих в Чехию из-за границы, сообщает Zakon.kz.
Как пишет чешский МИД на своем сайте, путешественникам больше не нужны ни сертификаты о вакцинации или перенесенном коронавирусе, ни подтверждение уважительной причины для поездки.
По данным ведомства, такое решение принято в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в Чехии и других странах.
Однако все же рекомендуется уточнять условия перевозки непосредственно у перевозчика общественного транспорта, добавили в МИД.
С 9 апреля, учитывая текущую ситуацию с распространением вируса SARS-CoV-2 в Чешской Республике и в мире, все защитные меры были отменены, как это постепенно происходит в других европейских странах. Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Чехии Ондржей Якоб
В середине марта министерство сняло ограничения на въезд из стран ЕС и других европейских стран. Был также опубликован список некоторых неевропейских стран, из которых все люди могли прибыть при заданных эпидемиологических условиях.