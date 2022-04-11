Чехия сняла все коронавирусные ограничения на въезд

Как пишет чешский МИД на своем сайте, путешественникам больше не нужны ни сертификаты о вакцинации или перенесенном коронавирусе, ни подтверждение уважительной причины для поездки.

По данным ведомства, такое решение принято в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в Чехии и других странах.

Однако все же рекомендуется уточнять условия перевозки непосредственно у перевозчика общественного транспорта, добавили в МИД.

С 9 апреля, учитывая текущую ситуацию с распространением вируса SARS-CoV-2 в Чешской Республике и в мире, все защитные меры были отменены, как это постепенно происходит в других европейских странах. Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Чехии Ондржей Якоб

В середине марта министерство сняло ограничения на въезд из стран ЕС и других европейских стран. Был также опубликован список некоторых неевропейских стран, из которых все люди могли прибыть при заданных эпидемиологических условиях.