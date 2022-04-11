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Законодательство РК
19:40 11.04.2022

Глава МИД РК принял делегацию Европарламента

Глава МИД РК Фото: gov.kz
Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди принял делегацию Европейского парламента, прибывшую в Казахстан для участия в 19-м заседании Комитета парламентского сотрудничества (КПС) «Республика Казахстан – Европейский cоюз», сообщает Zakon.kz.

В ее состав вошли первый заместитель председателя Делегации Европейского парламента (ЕП) по взаимодействию с Центральной Азией и Монголией и заместитель председателя Комитета по транспорту и туризму ЕП Андрис Америкс (Латвия), член Комитета по иностранным делам ЕП Франциско Миллан-Мон (Испания), а также политические советники ряда ведущих партийных групп ЕП.

Весьма своевременный визит делегации Европарламента в Казахстан придаст дополнительный импульс укреплению политического и межпарламентского сотрудничества между Казахстаном и Евросоюзом, поиску новых перспективных ниш взаимодействия в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве РК – ЕС. Глава МИД РК Мухтар Тлеуберди

Министр обсудил с евродепутатами программу реформ президента РК по модернизации политической системы страны и построению «Нового Казахстана».

Также была затронута тема расследования истинных причин «Январской трагедии» в контексте принятой в начале 2022 года резолюции Европарламента по ситуации с соблюдением прав человека в Казахстане.

Мы понимаем всю сложность ситуации, с которой Казахстан столкнулся в начале года, и ждем официальных результатов расследования. Член Комитета по иностранным делам ЕП Франциско Миллан-Мон

Созданная в 1994 году Делегация Европейского парламента по сотрудничеству с Центральной Азией и Монголией состоит из 19 постоянных и нескольких меняющихся депутатов. Заседания Комитета парламентского сотрудничества РК – ЕС являются важным инструментом по развитию двустороннего политического диалога, контроля за реализацией базовых соглашений, включая СРПС, а также выработки рекомендаций для усиления работы министерского совещания – Совета сотрудничества РК – ЕС.

Константин Вноровский
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