Глава МИД РК принял делегацию Европарламента
В ее состав вошли первый заместитель председателя Делегации Европейского парламента (ЕП) по взаимодействию с Центральной Азией и Монголией и заместитель председателя Комитета по транспорту и туризму ЕП Андрис Америкс (Латвия), член Комитета по иностранным делам ЕП Франциско Миллан-Мон (Испания), а также политические советники ряда ведущих партийных групп ЕП.
Весьма своевременный визит делегации Европарламента в Казахстан придаст дополнительный импульс укреплению политического и межпарламентского сотрудничества между Казахстаном и Евросоюзом, поиску новых перспективных ниш взаимодействия в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве РК – ЕС. Глава МИД РК Мухтар Тлеуберди
Министр обсудил с евродепутатами программу реформ президента РК по модернизации политической системы страны и построению «Нового Казахстана».
Также была затронута тема расследования истинных причин «Январской трагедии» в контексте принятой в начале 2022 года резолюции Европарламента по ситуации с соблюдением прав человека в Казахстане.
Мы понимаем всю сложность ситуации, с которой Казахстан столкнулся в начале года, и ждем официальных результатов расследования. Член Комитета по иностранным делам ЕП Франциско Миллан-Мон
Созданная в 1994 году Делегация Европейского парламента по сотрудничеству с Центральной Азией и Монголией состоит из 19 постоянных и нескольких меняющихся депутатов. Заседания Комитета парламентского сотрудничества РК – ЕС являются важным инструментом по развитию двустороннего политического диалога, контроля за реализацией базовых соглашений, включая СРПС, а также выработки рекомендаций для усиления работы министерского совещания – Совета сотрудничества РК – ЕС.