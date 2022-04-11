Глава МИД РК принял делегацию Европарламента

В ее состав вошли первый заместитель председателя Делегации Европейского парламента (ЕП) по взаимодействию с Центральной Азией и Монголией и заместитель председателя Комитета по транспорту и туризму ЕП Андрис Америкс (Латвия), член Комитета по иностранным делам ЕП Франциско Миллан-Мон (Испания), а также политические советники ряда ведущих партийных групп ЕП.

Весьма своевременный визит делегации Европарламента в Казахстан придаст дополнительный импульс укреплению политического и межпарламентского сотрудничества между Казахстаном и Евросоюзом, поиску новых перспективных ниш взаимодействия в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве РК – ЕС. Глава МИД РК Мухтар Тлеуберди

Министр обсудил с евродепутатами программу реформ президента РК по модернизации политической системы страны и построению «Нового Казахстана».

Также была затронута тема расследования истинных причин «Январской трагедии» в контексте принятой в начале 2022 года резолюции Европарламента по ситуации с соблюдением прав человека в Казахстане.

Мы понимаем всю сложность ситуации, с которой Казахстан столкнулся в начале года, и ждем официальных результатов расследования. Член Комитета по иностранным делам ЕП Франциско Миллан-Мон