20:34 11.04.2022
Посетитель напал на работника салона красоты в столице
Фото: pixabay
В соцсетях Нур-Султана распространяется видео, на котором посетитель салона красоты бьет одного из сотрудников, сообщает Zakon.kz.
Причиной конфликта послужило то, что клиент попросил подстричь своего сына по времени раньше записи.
Работники заведения объяснили мужчине, что им нужно убраться в помещении. В ответ клиент начал оскорблять персонал и ударил одного из них – 22-летнего мастера.
Работник написал заявление в полицию. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
В отношении 34-летнего нарушителя общественного порядка возбуждено административное производство по ст. 434 КРКобАП «Мелкое хулиганство». Решением Специализированного межрайонного административного суда виновный был подвергнут административному штрафу.
Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает об ответственности за противоправные действия, проявляющие неуважение к окружающим. Начальник Управления полиции района «Сарыарка» Куаныш Орынбетов