Посетитель напал на работника салона красоты в столице

Причиной конфликта послужило то, что клиент попросил подстричь своего сына по времени раньше записи.

Работники заведения объяснили мужчине, что им нужно убраться в помещении. В ответ клиент начал оскорблять персонал и ударил одного из них – 22-летнего мастера.

Работник написал заявление в полицию. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В отношении 34-летнего нарушителя общественного порядка возбуждено административное производство по ст. 434 КРКобАП «Мелкое хулиганство». Решением Специализированного межрайонного административного суда виновный был подвергнут административному штрафу.