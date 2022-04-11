В правительстве обсудили демонополизацию в топливно-энергетическом комплексе РК

На очередном заседании были рассмотрены предложения госорганов по демонополизации топливно-энергетического комплекса, передает пресс-служба премьер-министра РК.

Министр энергетики Болат Акчулаков сообщил, что в настоящее время на Атырауском НПЗ и Павлодарском НХЗ парки хранения и наливные эстакады сжиженного нефтяного газа (СНГ) технологически разделены и принадлежат частным организациям.

Услуги по хранению и наливу потребителям оказываются за дополнительную плату, что в свою очередь увеличивает конечную стоимость газа. В этой связи Министерством энергетики предлагается проработать вопрос возврата на баланс нефтеперерабатывающих заводов технологически связанных объектов, оказывающих услуги по перевалке и хранению сжиженного нефтяного газа.

В целях демонополизации рынка нефтепродуктов Болат Акчулаков предложил изменить действующую структуру поставок нефти на НПЗ, а также исключить из нее так называемых непродуктивных посредников.

По итогам заседания комиссией поддержаны озвученные предложения и дан ряд соответствующих поручений.