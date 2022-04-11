Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
20:43 11.04.2022

В правительстве обсудили демонополизацию в топливно-энергетическом комплексе РК

Вопросы демонополизации в топливно-энергетическом комплексе Фото: primeminister.kz
В Үкімет үйі под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова состоялось заседание Комиссии по демонополизации экономики при правительстве РК, сообщает Zakon.kz.

На очередном заседании были рассмотрены предложения госорганов по демонополизации топливно-энергетического комплекса, передает пресс-служба премьер-министра РК.

Министр энергетики Болат Акчулаков сообщил, что в настоящее время на Атырауском НПЗ и Павлодарском НХЗ парки хранения и наливные эстакады сжиженного нефтяного газа (СНГ) технологически разделены и принадлежат частным организациям.

Услуги по хранению и наливу потребителям оказываются за дополнительную плату, что в свою очередь увеличивает конечную стоимость газа. В этой связи Министерством энергетики предлагается проработать вопрос возврата на баланс нефтеперерабатывающих заводов технологически связанных объектов, оказывающих услуги по перевалке и хранению сжиженного нефтяного газа.

В целях демонополизации рынка нефтепродуктов Болат Акчулаков предложил изменить действующую структуру поставок нефти на НПЗ, а также исключить из нее так называемых непродуктивных посредников.

По итогам заседания комиссией поддержаны озвученные предложения и дан ряд соответствующих поручений.

Константин Вноровский
Акчулаков Болат Смаилов Алихан Казахстан
Головкин сместил Канело в рейтинге лучших боксеров мира
10.04.2022
Рената Литвинова опубликовала фото из больницы
11.04.2022
12 заболевших COVID-19 выявили за сутки в Казахстане
11.04.2022
Тамара Дуйсенова назначена министром труда и социальной защиты населения
11.04.2022
Январские события: установлена личность одного из снайперов
11.04.2022
Главная Топ LIVE Все