21:04 11.04.2022
Полицейские сожгли более 200 килограммов наркотиков в Костанайской области
Фото: polisia.kz
На территории ДП Костанайской области прошла акция по уничтожению изъятых из незаконного оборота наркотиков, сообщает Zakon.kz.
Процедура прошла в присутствии специальной комиссии.
По словам старшего оперуполномоченного Управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области Айгуль Ерадиловой, сожженные наркотические средства являются вещественными доказательствами по уголовному делу. Цель акции – антинаркотическая пропаганда среди населения и недопущение вторичного оборота наркотиков.
В мероприятии приняли участие более 40 волонтеров Костанайского высшего политехнического колледжа.