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21:04 11.04.2022

Полицейские сожгли более 200 килограммов наркотиков в Костанайской области

Акция в Костанайской области Фото: polisia.kz
На территории ДП Костанайской области прошла акция по уничтожению изъятых из незаконного оборота наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Процедура прошла в присутствии специальной комиссии.

По словам старшего оперуполномоченного Управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области Айгуль Ерадиловой, сожженные наркотические средства являются вещественными доказательствами по уголовному делу. Цель акции – антинаркотическая пропаганда среди населения и недопущение вторичного оборота наркотиков.

В мероприятии приняли участие более 40 волонтеров Костанайского высшего политехнического колледжа.

Константин Вноровский
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