Полицейские сожгли более 200 килограммов наркотиков в Костанайской области

Процедура прошла в присутствии специальной комиссии.

По словам старшего оперуполномоченного Управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области Айгуль Ерадиловой, сожженные наркотические средства являются вещественными доказательствами по уголовному делу. Цель акции – антинаркотическая пропаганда среди населения и недопущение вторичного оборота наркотиков.

В мероприятии приняли участие более 40 волонтеров Костанайского высшего политехнического колледжа.