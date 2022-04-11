Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
22:51 11.04.2022

Врач назвала лучшее лекарство для «начинающих гипертоников»

Врач-диетолог Фото: pixabay
Регулярное употребление свеклы или изготовленного из нее сока эффективно помогает снизить артериальное давление, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила врач-диетолог ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова в интервью изданию «Аргументы и факты».

Как утверждает специалист, этому процессу способствуют нитраты.

Нитраты в нашем организме превращаются в оксид азота, который способен расширять сосуды, особенно мелкие капилляры, тем самым способствовать улучшению снабжения кислородом различных органов – от сердечной мышцы до головного мозга.Врач-диетолог Наталья Денисова

Диетолог отметила, что, по данным ученых, употребление 250 миллилитров свекольного сока в день снижало давление у пациентов с предгипертонией. Напиток также ослаблял воспаление, делая сосуды более эластичными. За счет этого замедлялось развитие гипертонии и атеросклероза.

Причем сок, по словам врача, можно смешивать с другими соками из овощей (огуречным, томатным, морковным, сельдереевым). Также из свеклы можно делать смузи или употреблять ее в вареном виде.

Для употребления свеклы есть некоторые противопоказания. Так, не следует пить концентрированный сок тем, кто страдает от хронических заболеваний пищеварительного тракта. С осторожностью есть свеклу нужно диабетикам и людям с мочекаменной болезнью и подагрой.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Айсулу Омарова
Интересное
Рената Литвинова опубликовала фото из больницы
11.04.2022
Январские события: установлена личность одного из снайперов
11.04.2022
12 заболевших COVID-19 выявили за сутки в Казахстане
11.04.2022
Тамара Дуйсенова назначена министром труда и социальной защиты населения
11.04.2022
Казахстанским студентам, обучающимся в России, необходимо зарегистрироваться на egov
11.04.2022
Главная Топ LIVE Все