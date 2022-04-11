Врач назвала лучшее лекарство для «начинающих гипертоников»

Об этом сообщила врач-диетолог ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова в интервью изданию «Аргументы и факты».

Как утверждает специалист, этому процессу способствуют нитраты.

Нитраты в нашем организме превращаются в оксид азота, который способен расширять сосуды, особенно мелкие капилляры, тем самым способствовать улучшению снабжения кислородом различных органов – от сердечной мышцы до головного мозга. Врач-диетолог Наталья Денисова

Диетолог отметила, что, по данным ученых, употребление 250 миллилитров свекольного сока в день снижало давление у пациентов с предгипертонией. Напиток также ослаблял воспаление, делая сосуды более эластичными. За счет этого замедлялось развитие гипертонии и атеросклероза.

Причем сок, по словам врача, можно смешивать с другими соками из овощей (огуречным, томатным, морковным, сельдереевым). Также из свеклы можно делать смузи или употреблять ее в вареном виде.

Для употребления свеклы есть некоторые противопоказания. Так, не следует пить концентрированный сок тем, кто страдает от хронических заболеваний пищеварительного тракта. С осторожностью есть свеклу нужно диабетикам и людям с мочекаменной болезнью и подагрой.