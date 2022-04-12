Зеленский отменил весенний призыв

Президент Украины Владимир Зеленский подписал в понедельник указ об отмене весеннего призыва в 2022 году, сообщает ТАСС.

Документ предусматривает внесение изменений в указ от 29 декабря 2021 года «Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2022 году».

Из него исключаются пункты, которые устанавливают срок проведения очередного призыва в апреле – июне.

Указ также откладывает демобилизацию ранее призванных на срочную службу. Их увольнение в запас произойдет «не ранее объявления в установленном порядке демобилизации».

Военное положение на всей территории Украины было введено 24 февраля. 15 марта Рада продлила его действие с 26 марта еще на 30 суток.