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06:43 12.04.2022

Европол начал операцию по поиску активов подсанкционных россиян

Европол санкции Россия Фото: pixabay
Операция Европейского полицейского агентства под названием «Оскар» продлится не менее года и будет включать в себя ряд отдельных расследований, сообщает Zakon.kz.

Европейское полицейское агентство начало в понедельник операцию «Оскар», основная цель которой заключается в том, чтобы помочь странам ЕС в выявлении активов, попадающих под антироссийские санкции, сообщает ТАСС.

Операция проводится в сотрудничестве с членами ЕС, Европейским агентством по сотрудничеству органов юстиции и Европейским агентством пограничной полиции и береговой охраны Frontex.

Она продлится не менее года и будет включать в себя ряд отдельных расследований.

Цель операции «Оскар» будет заключаться в поддержке финансовых расследований, проводимых странами ЕС в отношении активов, принадлежащих физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями из-за военного конфликта в Украине.

Операция также направлена на поддержку уголовных расследований, проводимых государствами в связи с обходом введенных ЕС торговых и экономических ограничений.

Основная задача организации будет заключаться в том, чтобы способствовать сбору, обмену и анализу информации, обеспечивать координацию, оказывать техническую помощь и финансовую поддержку соответствующим национальным органам.

Данияр Кунафин
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