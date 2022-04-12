Европол начал операцию по поиску активов подсанкционных россиян

Европейское полицейское агентство начало в понедельник операцию «Оскар», основная цель которой заключается в том, чтобы помочь странам ЕС в выявлении активов, попадающих под антироссийские санкции, сообщает ТАСС.

Операция проводится в сотрудничестве с членами ЕС, Европейским агентством по сотрудничеству органов юстиции и Европейским агентством пограничной полиции и береговой охраны Frontex.

Она продлится не менее года и будет включать в себя ряд отдельных расследований.

Цель операции «Оскар» будет заключаться в поддержке финансовых расследований, проводимых странами ЕС в отношении активов, принадлежащих физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями из-за военного конфликта в Украине.

Операция также направлена на поддержку уголовных расследований, проводимых государствами в связи с обходом введенных ЕС торговых и экономических ограничений.

Основная задача организации будет заключаться в том, чтобы способствовать сбору, обмену и анализу информации, обеспечивать координацию, оказывать техническую помощь и финансовую поддержку соответствующим национальным органам.