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08:00 12.04.2022

11 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

КВИ Казахстан 12 апреля Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
За прошедшие сутки коронавирусной инфекцией заразились на одного человека меньше, чем днем ранее. Заражения выявили в трех регионах страны, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 12 апреля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 2,

  • в Алматы – 7,

  • в СКО – 2.

Всего в стране подтверждено 1 305 315 случаев.

151 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Алматы – 8,

  • в Актюбинской области – 137,

  • в Алматинской области – 3,

  • в ВКО – 1,

  • в Карагандинской области – 1,

  • в Кызылординской области – 1.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 290 679 человек.

Данияр Кунафин
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