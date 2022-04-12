08:00 12.04.2022
11 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
За прошедшие сутки коронавирусной инфекцией заразились на одного человека меньше, чем днем ранее. Заражения выявили в трех регионах страны, сообщает Zakon.kz.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 12 апреля 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 2,
в Алматы – 7,
в СКО – 2.
Всего в стране подтверждено 1 305 315 случаев.
151 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:
в Алматы – 8,
в Актюбинской области – 137,
в Алматинской области – 3,
в ВКО – 1,
в Карагандинской области – 1,
в Кызылординской области – 1.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 290 679 человек.