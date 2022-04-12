11 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 12 апреля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 2,

в Алматы – 7,

в СКО – 2.

Всего в стране подтверждено 1 305 315 случаев.

151 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:

в Алматы – 8,

в Актюбинской области – 137,

в Алматинской области – 3,

в ВКО – 1,

в Карагандинской области – 1,

в Кызылординской области – 1.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 290 679 человек.