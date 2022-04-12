08:24 12.04.2022
Менее двух тысяч казахстанцев продолжают лечиться от КВИ
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 11 новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.
На 12 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1972 человека (976 КВИ+ и 996 КВИ-), из них:
в стационарах – 204,
на амбулаторном уровне – 1768.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 24,
в состоянии крайней степени тяжести – 3,
на аппарате ИВЛ – 4.
Фото: Минздрав РК