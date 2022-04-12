Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
08:24 12.04.2022

Менее двух тысяч казахстанцев продолжают лечиться от КВИ

Коронавирус Казахстан 12 апреля Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 11 новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

На 12 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1972 человека (976 КВИ+ и 996 КВИ-), из них:

  • в стационарах – 204,

  • на амбулаторном уровне – 1768.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 24,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 3,

  • на аппарате ИВЛ – 4.

Коронавирус Казахстан 12 апреля

Фото: Минздрав РК

Данияр Кунафин
COVID-19 Казахстан
Январские события: установлена личность одного из снайперов
11.04.2022
В Казахстане введены допустимые значения пределов курса валюты в обменниках
11.04.2022
Республиканская ономастическая комиссия одобрила названия новых областей
11.04.2022
Казахстанским студентам, обучающимся в России, необходимо зарегистрироваться на egov
11.04.2022
В Нацбанке рассказали о причинах укрепления тенге в марте
11.04.2022
Главная Топ LIVE Все