Менее двух тысяч казахстанцев продолжают лечиться от КВИ

На 12 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1972 человека (976 КВИ+ и 996 КВИ-), из них:

в стационарах – 204,

на амбулаторном уровне – 1768.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 24,

в состоянии крайней степени тяжести – 3,

на аппарате ИВЛ – 4.