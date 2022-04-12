Токаев освободил от должности заведующего Ситуационным центром Совбеза РК

Соответствующий документ опубликовали на сайте Акорды.

Распоряжением главы государства Есин Данияр Нурашевич освобожден от должности заведующего Ситуационным центром Совета безопасности Республики Казахстан, – говорится в сообщении.

Данияр Есин родился в январе 1981 года в Караганде.

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