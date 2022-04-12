09:24 12.04.2022
Токаев освободил от должности заведующего Ситуационным центром Совбеза РК
Фото: primeminister.kz
Данияр Есин освобожден от должности заведующего Ситуационным центром Совета безопасности Республики Казахстан, передает Zakon.kz.
Соответствующий документ опубликовали на сайте Акорды.
Распоряжением главы государства Есин Данияр Нурашевич освобожден от должности заведующего Ситуационным центром Совета безопасности Республики Казахстан, – говорится в сообщении.
Данияр Есин родился в январе 1981 года в Караганде.
Трудовой стаж:
заместитель руководителя Управления по инвестициям и развитию Нур-Султана (2015-2016);
руководитель Управления по инвестициям и развитию Нур-Султана (2016);
руководитель Управления по делам религий Нур-Султана (2016-2018);
руководитель Управления по делам общественного развития Нур-Султана (2018 – 07.2019);
вице-министр информации и общественного развития РК (07.2019 – 06.2020);
председатель правления НАО «КИОР «Рухани жаңғыру» (26.06.2020 – 03.2021);
заведующий Ситуационным центром Совета безопасности РК (с 03.2021).