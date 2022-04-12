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10:04 12.04.2022

Чрезмерное употребление сала может привести к некоторым болезням – диетолог

врач Фото: pixabay
Врач-диетолог рассказал, какие заболевания могут прогрессировать, если не ограничивать количество принимаемого в пищу сала, передает Zakon.kz.

Доктор медицинских наук, российский врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург уточнил в беседе с радио Sputnik, какие болезни прогрессируют из-за избыточного употребления сала.

Сало – это животный жир, поэтому употреблять его следует в ограниченном количестве, чтобы не набрать лишние килограммы, отметил врач.

Специалист подчеркнул, что только здоровым и молодым людям можно употреблять сало, и то лишь в небольшом количестве: до 20-25 граммов в день. Он добавил, что при этом людям более старшего возраста позволено не больше 10 граммов.

После 40 лет, когда появляются возрастные болезни, злоупотребление салом и подобными продуктами будет вести к прогрессированию болезней. Это касается людей с ожирением, атеросклерозом и диабетом.Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Оксана Житникова
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