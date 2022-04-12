Курс тенге продолжил укрепление – глава Нацбанка

В марте реализация геополитических рисков и беспрецедентная волатильность обменного курса российского рубля оказывала давление на курс тенге. 16 марта курс тенге достигал на биржевых торгах отметки 512,17 тенге за доллар США. Для ограничения рисков по финансовой стабильности Нацбанк в отдельные дни проводил валютные интервенции, объем которых в сумме за март этого года составил 990,5 млн долларов. Председатель Нацбанка РК Галымжан Пирматов

По словам главы Нацбанка, поддержку тенге также оказывали продажи Нацфонда для трансфертов в бюджет в размере 891 млн долларов и продажи части валютной выручки субъектов квазигосударственного сектора в размере 233,4 млн долларов.

Курс тенге в марте восстановил значительную часть снижения и за месяц укрепился на 5,7% — до 467,03 тенге за доллар. Курс национальной валюты продолжил укрепление в начале апреля — до уровня 449,63 на 11 апреля. Галымжан Пирматов

11 апреля заместитель председателя Национального банка РК Алия Молдабекова рассказала о причинах укрепления тенге в марте.