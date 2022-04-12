Объем производства вакцин в Казахстане увеличился более чем в пять раз

За последние четыре года, с 2018 по 2021 годы, объем производства вакцин увеличился более чем в пять раз - с 9 млн доз до 49 млн доз, а объем диагностических тест-систем увеличился вдвое. Генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья

Министерство образования и науки выделило 720 млн тенге в 2020 году на обновление материально-технической базы института, а также 195 млн тенге в 2021 году.

В свою очередь, Институт за счет собственных средств в 2020 году приобрел оборудование на 240 млн тенге, а в 2021 году – на 680 млн тенге.