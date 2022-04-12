Испытания казахстанской живой вакцины против коронавируса подходят к концу

Генеральный директор НИИ проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья на заседании правительства сообщила, что основные разработки института в последние годы были направлены на борьбу с пандемией.

Как напомнила гендиректор, ученым института удалось в короткие сроки разработать вакцину QazVac и провести клинические испытания на 3244 добровольцах. По положительным результатам клинических испытаний производство вакцины было одобрено.

Технология производства вакцины QazVac защищена патентами Республики Казахстан. Международная заявка также была подана во Всемирную организацию интеллектуальной собственности. Вакцина QazVac зарегистрирована в Казахстане и Кыргызстане. Ведется работа по внедрению, продвижению и регистрации вакцины QazVac в других странах. Генеральный директор НИИ проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья

Кроме того, по данным руководителя НИИ, в 2020 году была разработана и прошла клинические испытания субъединичная вакцина QazCoVac-P.