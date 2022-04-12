Врач назвал неожиданные причины головной боли

Проблема с зубами — это проблема верхнечелюстного сустава. Из-за перекоса может болеть голова, ухо, то есть, грубо говоря, проблемы в суставах. Александр Мясников

Также головная боль может быть вызвана скелетно-мышечной болью.

По информации lenta.ru, для устранения боли нужно следить за осанкой и за тем, на какой подушке спит человек.

Как утверждает Мясников, неправильная подушка может приводить к тому, что у человека напряженные мышцы шеи будут давать головную боль. При острой боли необходимо наложить на голову холодный компресс.

Лучшее лечение от головной боли — это движение и умение бороться со стрессом. Александр Мясников