Ускенбаев о льготном автокредитовании: Будем принимать адекватные меры

Здесь нужно смотреть по каждой модели индивидуально, давайте разберемся. Если нужно, то я попрошу производителей, чтобы они разложили всю свою финансовую модель, из чего состоит стоимость данной машины. Каирбек Ускенбаев

Как заверил министр, программа рассчитана только на граждан Казахстана. Кредитовать иностранцев по ней не будут.

Журналисты рассказали Каирбеку Ускенбаеву, что многие сейчас не могут приобрести отечественные авто из-за больших очередей и нехватки машин, поскольку часть из них уже скупили граждане России.

Сейчас действительно в очереди стоят где-то три-четыре месяца. И если этот срок изменился, я сейчас приеду и дам поручения. Будем принимать адекватные меры, чтобы казахстанцы получили отечественные машины. Каирбек Ускенбаев

Ранее сообщалось, что до конца апреля планируется завершить все процедуры по программе льготного автокредитования. Про ее условия можно прочитать здесь.