Невостребованные вклады в ликвидируемых банках перечислят в ЕНПФ

По словам Утембаева, на текущий день вкладчикам выплачено более 98% суммы гарантийного возмещения, что составляет порядка 113,1 млрд тенге.

Получить выплаты по восьми ликвидируемым банкам можно до 1 мая текущего года включительно. Это вкладчики восьми банков: АО «Валют-Транзит Банк», АО «Казинвестбанк», АО «Эксимбанк Казахстан», АО «Delta Bank», АО «Qazaq Banki», АО «Банк Астаны», АО «Tengri Bank», АО «AsiaCredit Bank». Председатель КФГД Адиль Утембаев

Председатель КФГД отметил, что поскольку АО «Capital Bank Kazakhstan» было ликвидировано позже, чем другие банки, то последний день выплат для всех клиентов АО «Capital Bank Kazakhstan» – 3 июля 2022 года включительно.

При этом вкладчики восьми ликвидируемых банков, которые не обратились за выплатой возмещения, по истечении срока выплат (1 мая 2022 года) могут ожидать перевода своих невостребованных сумм на счета ЕНПФ в виде добровольных пенсионных взносов.

Как отметил глава КФГД, невостребованные вкладчиками указанных банков суммы гарантийного возмещения будут перечислены в ЕНПФ в течение 30 календарных дней после истечения срока выплат, а именно после 1 мая 2022 года.

При этом какой-либо комиссии за перевод средств в ЕНПФ не предусмотрено.

Невостребованная сумма гарантийного возмещения признается добровольным пенсионным взносом вкладчика и освобождается от налогообложения (за исключением начисленного инвестиционного дохода). Председатель КФГД Адиль Утембаев

Если у вкладчика ликвидируемого банка не имеется счета в ЕНПФ, то он будет открыт автоматически, для процедуры не требуется личного присутствия физического лица.

Невостребованная сумма гарантийного возмещения перечисляется в ЕНПФ при условии:

соответствия персональных данных вкладчика сведениям, имеющимся в ЕНПФ, и при наличии у него действующего документа, удостоверяющего личность;

наличия у вкладчика в ЕНПФ пенсионных накоплений (за счет обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов и (или) добровольных пенсионных взносов).

Если же вкладчик хочет, чтобы его средства в ликвидируемом банке не были перечислены в ЕНПФ, для этого необходимо до срока завершения выплат подать заявление на получение гарантийной суммы в КФГД или банк-агент.

Вкладчику для онлайн-обращения необходимо пройти на сайт КФГД и перейти на специальный портал либо зайти на него по ссылке. Для авторизации необходимо загрузить актуальную электронную цифровую подпись (ЭЦП) и пройти видеопроверку либо ввести СМС-код, полученный на номер мобильного телефона. Далее выбрать сумму к выплате, заполнить свои банковские реквизиты и подписать заявление с помощью ЭЦП.

Для удобства вкладчику можно подать одно заявление при наличии сумм в нескольких ликвидируемых банках. Подтверждающие документы загружаются только в случае изменения идентификационных данных вкладчика. Возмещение выплачивается безналичным путем на банковский счет, указанный в заявлении, в срок не позднее пяти рабочих дней с даты подачи заявления. Подробные видеоролики и инструкции размещены на сайте КФГД.

После истечения срока вкладчик вправе обратиться за выплатой только при наличии у него уважительной причины, препятствующей подаче им заявления в течение срока выплаты гарантийного возмещения.

К таким обстоятельствам относятся: поступление вкладчика в период срока выплаты гарантийного возмещения на воинскую службу, нахождение за пределами РК, принятие наследства вкладчика и иные причины, связанные с приобретением или открытием наследства, нахождение вкладчика в местах лишения свободы и иные обстоятельства, установленные судом. Данный перечень определен на законодательном уровне.

Вкладчик вправе подать заявление на выплату гарантийного возмещения по уважительным причинам даже в случае, если невостребованная им сумма гарантийного возмещения была перечислена в ЕНПФ.

Заявление вкладчиком на выплату гарантийного возмещения после истечения срока выплат подается только в КФГД на бумажном носителе с предоставлением документов, подтверждающих наличие одного из вышеуказанных обстоятельств, которое препятствовало своевременной подаче заявления.

Такие заявления могут быть поданы в КФГД до даты внесения сведений в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров о принудительной ликвидации банка (окончательной ликвидации) либо до наступления права вкладчиков на пенсионные выплаты за счет добровольных пенсионных взносов в случае перечисления невостребованной суммы на его пенсионный счет в ЕНПФ.

Заявление рассматривается в КФГД в срок не позднее пяти рабочих дней со дня поступления подтверждающих документов.