ForteBank вновь признан лучшим банком Казахстана по версии Global Finance

Журнал Global Finance провел 29-й ежегодный конкурс «Лучший банк» и назвал лучшие финансовые институты в более чем 150 странах мира по таким объективным критериям, как рост активов, прибыльность, географический охват, стратегические отношения, развитие новых направлений бизнеса и наличие инновационных продуктов.

Также учитывались субъективные критерии, включая мнения фондовых аналитиков, аналитиков рейтинговых агентств, банковских консультантов и других экспертов отрасли.

В Казахстане звание «Лучший банк» в пятый раз подряд было присуждено Forte.

Фото: ForteBank

Мы благодарны изданию Global Finance за признание нашей работы и высокую оценку. Присуждение награды пять лет подряд свидетельствует о профессионализме команды банка, а также подтверждает его устойчивые позиции и эффективную стратегию. Благодаря этим факторам ForteBank является стабильным и надежным деловым партнером на финансовом рынке Казахстана. Председатель правления ForteBank Рейнис Рубенис

ForteBank, имея 20 филиалов и около 100 отделений, является одним из наиболее стабильных, ликвидных и хорошо капитализированных банков страны. В 2018-2022 годах ForteBank многократно признавался лучшим банком Казахстана по версии Global Finance, Asiamoney, а также получал награду «Банк года в Казахстане» от журнала The Banker. Помимо этого, лучшим банком Казахстана в 2021 году Forte назвал журнал Euromoney.

Основанный в 1987 году, журнал Global Finance распространяется в 193 странах мира. Аудитория Global Finance включает руководителей в финансовой и корпоративной сферах, отвечающих за инвестиции, стратегические решения в работе международных компаний и финансовых институтов. На вебсайте – GFMag.com – представлена аналитика и публикации, являющиеся результатом 35-летней работы журнала в сфере международных финансовых рынков.

Головной офис издания расположен в Нью-Йорке. Global Finance ежегодно отбирает лидеров по показателям деятельности среди банков и других представителей финансовых услуг. Данные награды стали надежным стандартом качества для мирового финансового сообщества.

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