Астрономы зафиксировали резкие колебания температуры на Нептуне

Как отмечается в информации исследования, опубликованной на сайте IOPscience, за резкими колебаниями астрономы наблюдали в течение 17 лет, планомерно отслеживая в наземные телескопы температуру атмосферы Нептуна.

В результате было замечено неожиданное падение глобальных температур планеты, за которым последовало резкое потепление на южном полюсе.

Свежие данные указывают на то, что несмотря на наступление на планете лета, большая ее часть постепенно остывала на протяжении последних 20 лет.

Как и у Земли, у Нептуна есть времена года. Но сезон Нептуна длится около 40 лет, а один год – 165 земных лет. С 2005 года в южном полушарии Нептуна наступило лето.

Как отмечается в материале исследования, астрономы изучили около 100 тепловых инфракрасных изображений Нептуна за 17 лет, чтобы установить тенденции температуры с большей детализацией.

Ученые заметили, что средняя глобальная температура Нептуна упала на 8°C в период с 2003 по 2018 год. Но позже последовало неожиданное резкое потепление южного полюса Нептуна. За последние два года наблюдений температура стремительно повысилась на 11°C в период с 2018 по 2020 год. Такого быстрого полярного потепления на планете ранее никогда не наблюдалось.

Астрономы изучали температуру Нептуна с помощью тепловизионных камер, которые измеряют инфракрасный свет, излучаемый астрономическими объектами.

Чтобы прийти к выводу, команда исследователей объединила все существующие изображения Нептуна, зафиксированные за последние два десятилетия наземными телескопами. Они проанализировали собранные данные инфракрасных излучений, которые позволили ученым составить полную картину изменений температуры Нептуна и ее колебаний в течение части его южного лета.

По словам авторов исследования, колебания температуры Нептуна оказались настолько неожиданными, что они пока не знают, чем они могли быть вызваны.

Предполагается, что изменения температуры могут быть связаны с меняющимся химическим составом стратосферы планеты из-за неустойчивых погодных условий или на это мог повлиять солнечный цикл.