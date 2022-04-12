14:52 12.04.2022
Пожар в актауском лицее – учеников эвакуировали
Фото: Zakon.kz
12 апреля в туалете школы-лицея «Дарын» загорелся натяжной потолок на площади 15 квадратных метров. Учащихся эвакуировали, передает Zakon.kz.
По предварительным данным, произошло короткое замыкание в электропроводке светильника.
По информации lada.kz, силами ДЧС эвакуировано 50 детей, остальные 450 детей самостоятельно вышли из здания.
В 09:32 огонь был ликвидирован. Пострадавших нет. Было задействовано 20 сотрудников ДЧС и пять единиц техники. Главный специалист УЧС города Актау Кайсар Нурманов