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14:52 12.04.2022

Пожар в актауском лицее – учеников эвакуировали

пожар, пожарный Фото: Zakon.kz
12 апреля в туалете школы-лицея «Дарын» загорелся натяжной потолок на площади 15 квадратных метров. Учащихся эвакуировали, передает Zakon.kz.

По предварительным данным, произошло короткое замыкание в электропроводке светильника.

По информации lada.kz, силами ДЧС эвакуировано 50 детей, остальные 450 детей самостоятельно вышли из здания.

В 09:32 огонь был ликвидирован. Пострадавших нет. Было задействовано 20 сотрудников ДЧС и пять единиц техники. Главный специалист УЧС города Актау Кайсар Нурманов
Анастасия Стативкина
Актау
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