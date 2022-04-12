Ветер, дождь, гроза – прогноз погоды в Казахстане на 13 апреля

На севере, северо-востоке, востоке страны установится погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, туман, на юге – шквал, на западе, юго-западе Казахстана – пыльная буря. РГП «Казгидромет»

На востоке Алматинской области днем синоптики прогнозируют грозу, на северо-востоке – усиление ветра до 18-23 м/с, порывы 29 м/с.

Днем на западе, востоке Атырауской области ожидаются гроза, пыльная буря, усиление ветра, порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с.

Днем на юге, северо-западе Западно-Казахстанской области – гроза, усиление ветра, порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с.

В Мангистауской области – усиление ветра до 15-20 м/с, днем временами 23 м/с с пыльной бурей.

На западе, юге Костанайской области – гроза, туман, днем на востоке области усиление ветра до 15-20 м/с.

В первой половине ночи в горных районах Туркестанской области – гроза, шквал, усиление ветра при грозе 15-20 м/с.

Ночью на западе, юге Карагандинской области – гроза, туман, на севере, юго-востоке области усиление ветра до 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области – усиление ветра до 15-20 м/с, днем порывы до 25 м/с.

Ночью на большей части, днем на северо-западе, юго-востоке Акмолинской области – усиление ветра до 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Павлодарской области – усиление ветра до 15-20 м/с.

Днем на северо-западе Кызылординской области – усиление ветра до 15-20 м/с, пыльная буря.

Днем в горных районах Жамбылской области – гроза, усиление ветра до 15-20 м/с.

Ночью на востоке Актюбинской области – туман, днем на западе области – усиление ветра до 15-20 м/с.

На юго-западе Восточно-Казахстанской области – усиление ветра до 15-20 м/с.