В Казахстане снизился уровень преступности – МВД РК

На коллегии в МВД сообщили, что количество уголовных правонарушений в стране уменьшилось на 7,3%.

Однако министр внутренних дел Марат Ахметжанов призвал полицейских не гнаться за статистикой, а работать над реальным оздоровлением оперативной обстановки в стране.

Фото: пресс-служба МВД РК

По его поручению в МВД разрабатывается информационная система по анализу и профилактике правонарушений с использованием инструментов Big Data. Она позволит осуществлять ежедневный мониторинг криминогенной ситуации, анализировать ее и, самое главное, оперативно и эффективно управлять всеми процессами.

Сбор и обработка информации будут автоматизированы. Как итог, не будет излишнего бюрократизма, а административное и досудебное производство оптимизируются.

Дебюрократизация, цифровизация и оптимизация всех процессов позволят: усовершенствовать систему МВД, выявлять причины совершения и роста преступлений, принимать меры по их предупреждению и профилактике. Полицейским необходимо работать не для бумажных отчетов, а для людей. Поручаю начальникам департаментов полиции исключить излишнюю отчетность, минимизировать количество совещаний, а также создать сотрудникам оптимальные условия, способствующие эффективному выполнению поставленных задач. Глава МВД РК

Также в ходе коллегии рассмотрены вопросы защиты детей от преступных посягательств, противодействия интернет-мошенничеству, наркопреступности и обеспечения надежного миграционного контроля.

Особое внимание министр обратил на безусловное соблюдение законности и дисциплины, жесткое противодействие коррупции в собственных рядах, совершенствование кадровой политики и подчеркнул личную ответственность руководителей за нарушения подчиненных.