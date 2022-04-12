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Законодательство РК
15:22 12.04.2022

Узбекистан отменил туристские сборы с иностранцев, приезжающих на лечение

отмена туристского сбора для иностранцев в Узбекистане Фото: pixabay
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 11 апреля 2022 года подписал указ, предусматривающий расширение спектра современных медицинских услуг и дальнейшее совершенствование деятельности негосударственных медицинских организаций, передает Zakon.kz.

В частности, теперь туристический (гостиничный) сбор, взыскиваемый лечебными учреждениями с иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих постоянного места жительства на территории Узбекистана, отменяется.

Также отменяется требование по сертификации туристских услуг, предъявляемое к лечебным учреждениям (за исключением санаториев и пансионатов). При этом ведение лечебными учреждениями учета прибывающих осуществляется в электронной форме посредством автоматизированной специальной электронной программы.

Вместе с тем для врачей, являющихся иностранными гражданами, не входящих в категорию высококвалифицированных и квалифицированных специалистов, размер сбора за выдачу подтверждения на право осуществления трудовой деятельности на территории Узбекистана уменьшается в шесть раз и взыскивается в пятикратном размере базовой расчетной величины.

Зарубежным специалистам, прибывающим в Узбекистан на краткосрочный период (до одного месяца) для выполнения диагностических и лечебных процедур, реализации программ обмена опытом, проведения мастер-классов и выступления с лекциями, а также повышения квалификации работников, получение подтверждения на право осуществления трудовой деятельности на территории РУ не требуется.

Кроме того, продлевается до 1 января 2025 года срок действия таможенных льгот на новое медицинское оборудование, комплектующие изделия, запасные части и расходные материалы к данному оборудованию, ввозимые юридическими лицами, в том числе по договорам лизинга.

Лариса Черненко
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