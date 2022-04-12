В Шымкенте водитель нарушил ПДД на 4,5 млн тенге

Об этом факте сообщили на коллегии МВД.

Речь идет об апробируемой системе автоматической фиксации нарушений ПДД. Она сформировала Топ-100 «злостных» нарушителей правил дорожного движения в Шымкенте.

В мегаполисе один из местных водителей за полгода нарушил скоростной режим 178 раз, общая сумма его штрафов составляет 4,5 млн тенге.

В целом шымкентские водители нарушили ПДД на 2,2 млрд тенге.

Сделанный на основе статистики анализ показал, что именно на автодорогах Шымкента совершается каждое третье нарушение в стране, а водители данного мегаполиса откровенно пренебрегают правилами дорожного движения.

В результате только за три месяца в ДТП скончались девять человек.

В связи с этим министр внутренних дел Марат Ахметжанов поручил начальнику Департамента полиции Шымкента принять меры, не ожидая последствий, и провести точечную отработку в данном направлении.

Кроме того, глава МВД ориентировал руководителей департаментов полиции установить на дорогах порядок и повысить культуру вождения.