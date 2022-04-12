15:44 12.04.2022
Сколько алматинцев вышли на общегородской субботник
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы в прошлую субботу, 9 апреля, прошел общегородской субботник. И.о. руководителя управления зеленой экономики города Серик Адильбаев на брифинге в РСК рассказал, сколько жителей вышли на него, передает Zakon.kz.
9 апреля общими усилиями горожан и коммунальных служб Алматы было собрано и вывезено 10 910 куб. м мусора.И.о. руководителя Управления зеленой экономики Алматы Серик Адильбаев
Он напомнил, что общегородские субботники проводятся дважды в год - весной и осенью.
Проводится санитарная очистка улиц, дворовых территорий, мест общего пользования, арычной сети, пустырей и зеленых зон, а также русел и берегов рек, водоемов.
Всего на субботник в Алматы вышли 61 035 человек, было задействовано 510 единиц техники. В рамках акции «Зеленый двор» жителям было роздано 400 саженцев деревьев для посадки. На территории города было высажено 5283 дерева лиственных и хвойных пород (сосна, береза, ясень, яблоня, клен).Серик Адильбаев
Также он обратился к алматинцам с попросьбой не сжигать собранные мусор, листву, так как разведение костров может привести к распространению огня и уничтожению имущества.
Согласно «Правилам содержания и защиты зеленых насаждений города Алматы», сжигать мусор и листву на субботниках категорически запрещено.
Напомним, 9 апреля в Алматы прошел общегородской субботник.