Сколько алматинцев вышли на общегородской субботник

9 апреля общими усилиями горожан и коммунальных служб Алматы было собрано и вывезено 10 910 куб. м мусора. И.о. руководителя Управления зеленой экономики Алматы Серик Адильбаев

Он напомнил, что общегородские субботники проводятся дважды в год - весной и осенью.

Проводится санитарная очистка улиц, дворовых территорий, мест общего пользования, арычной сети, пустырей и зеленых зон, а также русел и берегов рек, водоемов.

Всего на субботник в Алматы вышли 61 035 человек, было задействовано 510 единиц техники. В рамках акции «Зеленый двор» жителям было роздано 400 саженцев деревьев для посадки. На территории города было высажено 5283 дерева лиственных и хвойных пород (сосна, береза, ясень, яблоня, клен). Серик Адильбаев

Также он обратился к алматинцам с попросьбой не сжигать собранные мусор, листву, так как разведение костров может привести к распространению огня и уничтожению имущества.

Согласно «Правилам содержания и защиты зеленых насаждений города Алматы», сжигать мусор и листву на субботниках категорически запрещено.

Напомним, 9 апреля в Алматы прошел общегородской субботник.