17:20 12.04.2022
О патрульных авто с камерами видеонаблюдения рассказали в МВД
Фото: Zakon.kz
Патрульные автомобили c камерами видеонаблюдения, которые выявляют нарушения ПДД, будут использоваться во всех регионах Казахстана. Об этом на брифинге сообщил глава Комитета административной полиции МВД РК Атыгай Арыстанов, передает корреспондент Zakon.kz.
Представители СМИ попросили прокомментировать информацию о том, что на трассах Акмолинской области и близ Нур-Султана разъезжают новые патрульные автомобили с камерами видеонаблюдения, на ходу фиксирующие нарушения автовладельцев.
Да, действительно, есть такие патрульные авто, которые имеют камеры. Такие авто используются в Акмолинской области, в сторону Караганды, Кокшетау. Эти машины везде патрулируют. К сожалению, иногда бывает, что наши водители видят патрульную машину и проезжают тихо, а потом начинают нарушать скоростной режим, давят на газ. Глава Комитета административной полиции МВД РК Атыгай Арыстанов
Арыстанов добавил, что такие патрульные машины будут продолжать свою работу и эти меры направлены в первую очередь на обеспечение безопасности самих водителей и пассажиров.
Я бы хотел обратить внимание водителей — это ваша жизнь. Вы ответственны не только за себя, но и за других водителей на дороге.Атыгай Арыстанов
Глава комитета напомнил, что несмотря на все принимаемые меры, ежегодно на дорогах страны погибает более 5 тыс. человек, более 20 тыс. получают ранения и травмы.
По словам Арыстанова, за три месяца этого года произошло 2600 ДТП, в которых погибли 410 человек, а травмы получили более 4,5 тыс. человек.
Одной из основных причин совершения ДТП по-прежнему остается грубое несоблюдение водителями правил дорожного движения. Из более 2,6 тыс. случаев ДТП по вине водителей совершено 2,5 тыс. Это говорит о том, что на дорогах у нас нет порядка, нет культуры вождения. Мы ежедневно наблюдаем такие происшествия. Атыгай Арыстанов