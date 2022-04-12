О патрульных авто с камерами видеонаблюдения рассказали в МВД

Представители СМИ попросили прокомментировать информацию о том, что на трассах Акмолинской области и близ Нур-Султана разъезжают новые патрульные автомобили с камерами видеонаблюдения, на ходу фиксирующие нарушения автовладельцев.

Да, действительно, есть такие патрульные авто, которые имеют камеры. Такие авто используются в Акмолинской области, в сторону Караганды, Кокшетау. Эти машины везде патрулируют. К сожалению, иногда бывает, что наши водители видят патрульную машину и проезжают тихо, а потом начинают нарушать скоростной режим, давят на газ. Глава Комитета административной полиции МВД РК Атыгай Арыстанов

Арыстанов добавил, что такие патрульные машины будут продолжать свою работу и эти меры направлены в первую очередь на обеспечение безопасности самих водителей и пассажиров.

Я бы хотел обратить внимание водителей — это ваша жизнь. Вы ответственны не только за себя, но и за других водителей на дороге. Атыгай Арыстанов

Глава комитета напомнил, что несмотря на все принимаемые меры, ежегодно на дорогах страны погибает более 5 тыс. человек, более 20 тыс. получают ранения и травмы.

По словам Арыстанова, за три месяца этого года произошло 2600 ДТП, в которых погибли 410 человек, а травмы получили более 4,5 тыс. человек.